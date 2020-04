Onduidelijkheid over tijdelijke nieuwe Esperantokruising: Hoe steek je hier de weg over?

Dit is een testbericht voor RTV Noord, niet bedoeld voor publicatie. Ben je hier online terechtgekomen? Beschouw dit dan als een exclusief kijkje achter de schermen. :-)

Een fietser op de Helperzoom kijkt verdwaasd als hij met zijn tweewieler terecht is gekomen in een lus van betonnen drempels. Jarenlang zou hij richting de Esperantokruising fietsen. Maar die gevaarlijke spoorwegovergang is afgelopen weekend dichtgegaan. Op termijn moet hij plaats maken voor de verdiepte zuidelijke ringweg.

Onduidelijk alternatief

Vanwege het verdwijnen van de Esperantokruising, maakt de gemeente Groningen nu een nieuw verkeerspunt tussen de Helperzoom en de Esperantokruising. Met name bij de Kempkensberg, de afslag waar het gebouw van de Duo en de Belastingdienst aan staat, gaat de situatie flink op de schop. Maar duidelijk is de nieuwe situatie nog niet, is te zien aan het aarzelen van fietsers en automobilisten die er gebruik van maken. En ook zijn de daadwerkelijke plannen niet online te vinden.

Hoe ziet het eruit?

[image:388320]

De tijdelijke situatie voor de afslag Helperzoom - Kempkensberg (foto: RTV Noord)

De nieuwe kruising tussen de Helperzoom en de Kempkensberg is smaller gemaakt voor automobilisten. Die worden op een nieuw stuk weg direct langs het spoor geleid. Zij delen de weg bovendien met fietsers, die van de rode stroken gebruik kunnen maken. Dat is op het smalle gedeelte tussen de Kempkensberg en de Esperantokruising.

Voorbij de Kempkensberg wordt de weg op de Helperzoom breder. Maar: dat gebeurt met tijdelijke betonblokken en een rare lus in de weg, die voetgangers en fietsers op het verkeerde been zet. Voetgangers die vanaf de Esperantostraat richting de Helperzoom lopen, komen in de betonnen lus terecht en kunnen er niet meer 'uit'. Ook de smalle inkeping in het kruispunt naar de Kempkensberg toe, roept vraagtekens op. Voor welke verkeersdeelnemers is die bedoeld?

Nog geen plannen gecommuniceerd

Wat precies de bedoeling is met het nieuwe verkeerspunt, kan de gemeente Groningen niet direct beantwoorden. Ze benadrukt dat het om een tijdelijke oplossing gaat. Later ze met een reactie over de exacte plannen op het verkeerspunt - maar daar hebben de fietsers en voetgangers die nu noodgedwongen een stuk berm moeten pakken, geen boodschap aan.

[image:51299]

De Esperantokruising zoals hij was. Inmiddels is de spoorwegovergang (links) niet meer begaanbaar. Foto: Edwin in 't Veld/ RTV Noord

