Geen compensatie voor thuiswerkende omwonenden ringweg (testbericht)

'Voor de komende weken valt iedereen buiten de zones die we hebben vastgesteld voor geluids- en trillingsoverlast', zegt Bert Kramer, woordvoerder van aannemer Combinatie Herepoort.

Hotels zijn dicht

Door de coronacrisis kunnen mensen die langs de ringweg wonen ook niet in hotels of op vakantieparken ondergebracht worden, zegt Kramer.

'Dat hebben we wel overwogen. Want ik kan me goed voorstellen dat mensen die thuiswerken denken: wat een lawaai de hele dag, potverdikke.'

Minder overlast

Dinsdag gaan de eerste damwanden bij het DUO-gebouw de grond in. Daar vinden de komende tijd de meeste werkzaamheden plaats. Ook bij de kruising van de ringweg bij de Hereweg, de Verlengde Lodewijkstraat en de Europaweg vinden werkzaamheden plaats.

Kramer verwacht minder overlast dan bij de werkzaamheden die vorig jaar plaatsvonden. 'Toen waren er op sommige momenten vijf stellages tegelijk aan het werk, nu is dat er één en op sommige momenten twee.'

'Bovendien duren deze werkzaamheden minder lang', zegt Kramer. 'Toen waren we een half jaar bezig, nu zes weken. Mensen zullen het nu ook merken, maar het is niet te vergelijken met vorig jaar.'

Schermen maken het erger

Er worden in de komende periode van werkzaamheden geen rubberen matten gebruikt om het geluid van de damwandoperatie te dempen. Vorig jaar gebeurde dat nog wel.

'De schermen bleken weinig effect te hebben. In feite weerkaatsten ze het geluid richting gebouwen in de omgeving. Daardoor ontstond er alleen maar meer lawaai.'

Uitstel geen optie

Binnen het projectteam is wel gesproken over eventueel uitstel van de werkzaamheden in verband met het ongelukkige moment dat die plaatsvinden.

'Maar dat zou enorme gevolgen hebben', zegt Kramer. 'Door het werk een maand op te schuiven, kunnen alle werkzaamheden wel een jaar uitlopen. Dat heeft ermee te maken dat bepaalde werkzaamheden met andere samenhangen.'

'Daarom moeten we wel aan de gang. Bovendien: de coronacrisis is over een maand ook nog niet voorbij. Je kan het dan wel uitstellen, maar dan zit je over een maand met dezelfde overlast.'

Nog geen vertraging door corona

De werkzaamheden aan de ringweg hebben vooralsnog geen vertraging opgelopen door de coronacrisis. 'Als het allemaal een beetje meezit gaat het goedkomen', zegt Kramer erover.

Toch brengt de toekomst wel onzekerheid met zich mee. 'Het materiaal moet uit fabrieken komen die misschien wel dicht zijn. De ankers die we nodig hebben bij de damwanden komen daar vandaan. De ankers die we voor de komende weken nodig hebben zijn binnen, maar de ankers voor de periode daarna nog niet.'

'Het is wel spannend', zegt Kramer. 'Komen de mensen die bepaalde werkzaamheden gaan uitvoeren bijvoorbeeld wel op tijd deze kant op? Ik heb gehoord dat dat nog niet helemaal duidelijk is.'

