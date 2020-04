Recordaantal bijen geteld dankzij coronacrisis: 'Pas na vijf jaar kun je conclusies trekken' (testbericht)

'Want hoe meer mensen er meedoen, hoe nauwkeuriger het onderzoek wordt.' Met haar organisatie is Bakker als partner verbonden aan de bijentelling.

Vijf jaar onderzoek nodig

Vorig jaar werden bijna 54.000 bijen geteld door ruim vijfduizend mensen. Dat er nu meer tellers zijn, betekent automatisch dat er meer bijen geteld werden. Concluderen dat het goed gaat met de bijenpopulatie, kan volgens Bakker dan ook niet.

'Het gaat helemaal niet goed met de bij. Met deze telling willen we onderzoeken hoe het met de bij gaat in de nabije omgeving van mensen. Je moet vijf jaar lang tellen om echt onderzoek te kunnen doen. Dan pas kun je zien welke soort goed en welke soort minder goed gedijt en wat we eraan kunnen doen om ze te beschermen.'

Meer tellers dankzij crisis

De coronacrisis heeft volgens Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis, een positief effect gehad op de bijentelling.

'Mensen lijken zich daardoor bewuster van het belang van de natuur. Ook hadden meer mensen tijd om te tellen, omdat ze thuis moeten blijven. Uit heel Nederland zijn resultaten binnengekomen. Dat is precies wat je als onderzoeker wilt. Het geeft ons nieuw inzicht in bijvoorbeeld de verschillen tussen noord en zuid of stad, dorp en platteland.'

Meer rosse metselbijen

Net als vorige edities staat de honingbij bovenaan bij de telling. Deze bij werd 54.501 keer geteld. De rosse metselbij staat op de tweede plek van meest getelde soorten met 20.321. Er werden wel relatief weinig hommels gezien.

Volgens Bakker is de rosse metselbij veel vaker geteld dan voorgaande jaren, wat positief is. Dat is volgens haar te danken aan bijvriendelijke maatregelen die mensen nemen.

'We zien dat steeds meer mensen bijenhotels plaatsen in hun tuin en dat ze daar planten en bloemen bij plaatsen waar bijen gek op zijn.'