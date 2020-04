Rondje Groningen: Sjoerd houdt rekening met de daklozen (testbericht)

Een voedselpakketje voor daklozen in coronatijd (Foto: Sjoerd Veldkamp/ Instagram)

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur schraapt RTV Noord de leukste Groningse berichten van sociale media in Rondje Groningen. Vandaag, in deze testversie vol verschillende embeds: de bouw op Zernike gaat gewoon door.

1) Zernike bouwt gewoon door

Het is onbekend of er weer studenten mogen studeren aankomend studiejaar, maar er staat in ieder geval een nieuw gebouw waarin geblokt kan worden.

2) Blijven we vaker thuiswerken en -studeren?

Als de coronamaatregelen voorbij zijn? Een meerderheid van de Groningers verwacht van wel, blijkt uit ons Lopend Vuur van vandaag.

3) De Knipseldichter...

Sprong op zijn of haar tweewieler.

4) Rob pakte de fiets ook

Maar de rechtbankverslaggever van Dagblad van het Noorden ploeterde voor niks

5) Sjoerd houdt rekening met daklozen

Juist nu. 'Alles voor die 72 maagden', luidt zijn motivatie die ten grondslag ligt van deze goede daad.

6) Post voor oma Jantje

Dat werkt vast goud tegen de ainzoamheid. Ze is er wat blij mee.

7) Een UFO boven Groningen

WVMUSIC heeft deze flikkering in de nacht maar even opgenomen.

8) Hoe veel verkeer rijdt er over de Europaweg?

Storyshapers probeert het te visualiseren - maar eerlijk is eerlijk; het is onbekend waar de cijfers op zijn gebaseerd.

9) Voor wie Paradigm mist...

Is een van de laatste sets van de Groningse danceclub alsnog op Soundcloud gezet. Van 8 februari alweer...

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Behalve in tijden van corona. Dit is slechts een testversie tussendoor. Tot het volgende Rondje!