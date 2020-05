Logopedisten worstelen tijdens corona: ‘Nieuwe instroom blijft uit’

Voor logopediepraktijken is het vak tijdens de coronacrisis direct veranderd, merken Martien Zijlstra, zelfstandig praktijkhoudster en Jelle Wagenaar, eigenaar van Logopediepraktijk Oldambt.

‘Het is een heel ander vak geworden’, legt Zijlstra uit. ‘We zijn nu bezig met het direct contact leggen met de cliënt, vaak kinderen onder de 18 jaar. Het is een grote uitdaging om goed contact te houden met de cliënten, dat vraagt wel iets extra’s van ons.’

Reserves

Zijlstra geeft aan dat de financiële gevolgen wel merkbaar worden, maar dat het voor haar als zelfstandig praktijkhoudster nog meevalt. Voor Jelle Wagenaar is het anders, hij heeft zes medewerkers in dienst, allen parttime.

‘Tot nu toe hebben we geen aanspraak moeten maken op eigen reserves’, legt hij uit. ‘Maar waar ik me wel zorgen over maak, is het feit dat er weinig tot geen nieuwe aanmeldingen zijn binnengekomen. Dat staat eigenlijk stil, terwijl een groep cliënten binnenkort wel is uitbehandeld.’ Wagenaar denkt dat zijn praktijk zo’n 25 tot 30 procent aan omzet is misgelopen door de coronacrisis.

Je moet niet te laat zijn met behandelen - Jelle Wagenaar - logopedist

In praktijken is het echter doorgaans gemeengoed dat medewerkers per behandeling betaald krijgen. Met andere woorden, declarabele uren worden uitbetaald, valt een cliënt uit, dan is de inkomstenderving vaak voor rekening van de werknemer, die overigens wel een bepaalde declaratietijd krijgt voor administratie.

Achterstanden

Dat logopedie in deze coronatijd soms wegvalt, kan in sommige gevallen voor achterstanden zorgen die niet meer in te lopen zijn. ‘Je moet niet te laat zijn met behandelen, de taalontwikkelingsfase is het meest cruciaal tussen 0 jaar en 7 jaar bij een kind. Waar ik me zorgen over maak, is dat een deel van de kinderen nu niet bereikbaar zijn voor mij’, zegt Zijlstra. ‘Dat kan wel gevolgen hebben. Na je zevende leer je gelukkig wel een hele hoop, maar kinderen van 9 jaar zijn soms al halve pubers, die hebben helemaal geen zin meer om met taal bezig te zijn.’

Wagenaar hoopt dat de logopedisten net als de fysiotherapeuten op korte termijn weer kunnen beginnen met fysieke behandelingen, zonder hulp van beeldschermen. ‘De beroepsvereniging heeft een protocol opgesteld dat is ingediend bij het RIVM. We hebben nog geen bericht gehad, we wachten het advies nu af. Maar we hopen wel dat we onze cliënten binnenkort weer kunnen zien.’

Lees ook:

- Alles over het coronavirus