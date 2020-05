Drukte bij hoveniers: ‘Tot 30 procent meer grote klussen’

Nu de coronapiek achter ons lijkt te liggen en we ons opmaken voor de anderhalvemetersamenleving moeten we nog altijd zoveel mogelijk thuis blijven. We werken massaal thuis, we winkelen vaker online en recreëren in de eigen achtertuin.

Dat laatste merken de hoveniers in onze provincie. Er wordt volop in de tuin geïnvesteerd.

Bouwvak

‘We hebben het goed druk. Erg druk zelfs’, zegt hovenier Henk Mollema uit Hellum. Het zijn voor hoveniers sowieso de drukste maanden van het jaar, maar zo druk als nu is niet normaal. ‘Ik kan niet met zekerheid zeggen dat het door de coronacrisis komt, maar invloed heeft het zeker. We zien de laatste jaren al een stijging, maar dit jaar hebben we echt te maken met een uitdaging. De agenda staat tot de bouwvak vol.’

Toename grote klussen

Mollema ziet vooral een verschuiving van het werk. ‘De kleinere klussen zoals het verticuteren en bemesten van het gras en een terrasje reinigen nemen af. Ik denk dat mensen dit, omdat ze nu vaker thuis zijn, zelf doen. Wij krijgen nu veel meer grotere klussen. Een overkapping, een nieuwe schutting of een grote trampoline. Mensen willen in deze tijd een mooie tuin. Als ik een inschatting moet maken denk ik dat de toename van deze grotere klussen richting de 30 procent gaat.’

Mollema’s collega Dennis Ubels van Bartelds Hoveniersbedrijf uit Onnen beaamt dit: ‘Wij zien die verschuiving ook, maar durf niet met zekerheid te zeggen of wij ook met dergelijke percentages te maken hebben. Maar het gaat wel die kant op. Duurdere opdrachten zoals een pergola of een vijver komen veel meer binnen, dan dezelfde periode vorig jaar. Mensen durven te investeren.’

Geld van vakantie naar tuin

Mollema: ‘Wij horen van klanten dat de tuin juist nu mooi moet zijn. Dat ze door de coronamaatregelen vaker dan normaal in de tuin zitten. Daar willen ze dan ook kunnen genieten.’

Wij mogen absoluut niet klagen - Pieter Hulzebos - hovenier

Volgens Ubels beseffen mensen goed dat de zomer anders dan anders gaat worden. ‘Mensen realiseren zich dat een normale vakantie er waarschijnlijk niet in zit en geven het geld dan liever uit aan iets zichtbaars als een tuin. Althans, dit horen wij geregeld van klanten.’

Sneller beslissen

Hovenier Pieter Hulzebos uit Tolbert geeft lachend antwoord op de vraag of hij het druk heeft: ‘Wij mogen absoluut niet klagen. Ook wij zitten tot aan augustus nagenoeg vol. Uiteraard hou je hier en daar bewust een gaatje voor een spoedklus, maar grotere klussen zijn pas in augustus aan de beurt.’

Hulzebos merkt vooral dat mensen minder lang nadenken voordat er een knoop doorgehakt wordt. ‘De stijging in onze sector is al een tijd gaande, maar normaal vragen mensen een offerte en denken rustig na en beslissen vervolgens soms maanden later. Nu merk ik dat er veel sneller een beslissing genomen wordt en dat mensen durven te investeren.’

Kredietcrisis

Het zijn economisch spannende tijden. Veel mensen leven in onzekerheid en het consumentenvertrouwen daalt rap. Hulzebos ziet voorlopig een groot contrast met de kredietcrisis.

‘Ruim tien jaar geleden durfden mensen niet te investeren, dat is nu wel anders. Het lijkt wel of mensen meer willen en durven te genieten. Ze zien door deze crisis hoe snel alles kan veranderen.’

Realistisch

Het zijn mooie tijden voor hoveniers, maar de ondernemers weten hoe betrekkelijk deze tijd is. ‘Wij kiezen er bewust voor om geen extra mensen aan te trekken, want deze periode is natuurlijk wel eindig,’ zegt Ubels.

Hulzebos vult aan.’Wij moeten nu volop genieten, want ook wij gaan het straks merken. Bij een flinke recessie gaan mensen toch andere keuzes maken. Ik realiseer me maar al te goed dat wij een luxe-product leveren en daar snijden mensen toch het eerste in.’

