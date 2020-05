Rijkswaterstaat: 'Woldbrug moet maandagavond weer in gebruik zijn'

Door de aanrijding was niet alleen de slagboom zelf kapot. Ook de bedieningskast en bekabeling moeten hersteld worden.

Fabriek

'Er wordt in de fabriek hard gewerkt aan een nieuwe kast en slagboom. Als alles volgens planning verloopt, kunnen we maandagmiddag alles terugplaatsen. Dan zou de brug in de loop van de avond weer in gebruik kunnen worden genomen', laat Jack Lindeman van Rijkswaterstaat weten.

De veroorzaker van de schade was na de aanrijding doorgereden. 'Het is een bestelbus geweest. De politie heeft inmiddels contact gehad met de bestuurder en wij ook. We gaan de schade ook verhalen', aldus Lindeman. Die schade loopt richting de tienduizend euro, schat hij in.

Omrijden

De brug werd na het ongeval opengezet, zodat vrachtschepen er gewoon onderdoor kunnen varen. Dit betekent wel dat het autoverkeer om moet rijden.

'Dat is een bewuste keuze. De schepen kunnen moeilijk omvaren, dan moeten ze via de Waddenzee. Voor automobilisten is het een kleine omleiding via de Eelwerderbrug. Alleen voor fietsers is het op deze manier een flink stuk om.'

