Van verleden tot heden: hier legt de gemeente Groningen vandaag kransen

Lijn van verleden naar heden

Timmerman: 'Bij de keuzes die we gemaakt hebben, laten we een lijn van het verleden naar het heden zien. Je doet een eerbetoon en toont respect aan de gesneuvelde verzetsstrijders, de Joodse slachtoffers, maar ook aan de huidige generatie gesneuvelde militairen die voor vrede en veiligheid tijdens een missie zijn gesneuveld.'

Zo legt de gemeente een krans neer bij de grafsteen van Kevin Roggeveld uit Hoogkerk. Roggeveld, lid van de Charlie-compagnie van 13 Infanteriebataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, kwam samen met de 29-jarige Henry Hoving in 2016 om het leven toen het mis ging tijdens een mortieroefening in Mali.

Rooms-katholieke begraafplaats in Stad

Een ander bijzonder monument vindt Timmerman de Rooms-katholieke begraafplaats in de stad. Op die begraafplaats bevindt zich het Verzetsmonument uit 1946 van Herman van Wissen. Op het monument staan de namen van zeventien gesneuvelde rooms-katholieke verzetsmensen.

Eén van hen was Regnerus (Reinier) de Hosson (1911-1944). Reinier volgde een gymnasiale opleiding tot hij besloot naar het seminarie te gaan om priester te worden. Toen hij tot kapelaan benoemd werd in Enschede raakte hij al spoedig betrokken in het verzet tegen het naziregime in Nederland. Hij werd door de Sicherheitsdienst opgepakt en 31 oktober '44 in Gronau, vlak over de Duitse grens bij Enschede, om het leven gebracht. Uiteindelijk werd hij in zijn geboorteplaats Groningen begraven.

Joods Monument

Ten slotte noemt Timmerman het Joods Monument in Groningen. Het monument aan de Hereweg is een gedenkteken ter nagedachtenis aan de 3000 in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde en omgekomen Joodse Groningers.

Het kunstwerk van Eduard Waskowsky is nooit helemaal voltooid: Waskowsky overleed voordat hij de hand op de zevende sokkel kon voltooien. Elke hand is een gebalde vuist waaruit woede spreekt. De tweede strekt zich in geloof naar boven uit. De kandelaarvormige opening in de handpalm is de menora. De drie staande handen drukken vertwijfeling uit, de twee liggende handen verdriet en berusting. De onregelmatige muur van betonblokken op de achtergrond refereert aan het afgebrokkelde jodendom door de naziterreur.

Dodenherdenking bij RTV Noord

De gemeente Groningen sluit de reeks kransleggingen vandaag af op het Martinikerkhof.

Tijdens de twee minuten stilte om 20.00 uur schakelen we ook live over naar de herdenking in Delfzijl, de plek in onze provincie die als laatste werd bevrijd. Bekijk hier wat we nog meer doen komende maandag.