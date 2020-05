75 jaar bevrijding: Twee minuten voor Pieter Aukes

Zwannet Bos (60) uit Arnhem denkt vanavond om acht uur twee minuten aan haar oom Pieter Aukes uit Scheemda, die vandaag precies 75 jaar geleden stierf in het noodhospitaal in Delfzijl, nadat hij verzwakt uit het Duitse strafkamp Wilhelmshaven terugkeerde.

En het was op 4 mei 2009 dat ze besloot uit te zoeken wat er met haar oom precies is gebeurd. 'Als ik bij opa en oma kwam, was een bezoek aan het graf van mijn oom vaste prik. Ik groeide ermee op, maar ik stond er eigenlijk nooit echt bij stil. Er werd ook niet echt over gesproken. Maar op een gegeven moment besefte ik dat ik meer van hem wilde weten.’

Op 3 mei 2009 hoort ze dat de Duitse regering een archief met informatie over miljoenen nazislachtoffers openbaar maakt. De volgende dag begint haar speurtocht die tien jaar zou duren en eindigt met haar boek Oorlogsjaren van een zondagskind (uitgeverij Servo).

Pieter Aukes is 16 jaar als de oorlog uitbreekt. Hij groeit op in een gezin met vader Pieter, moeder Zwaantje, broers Hendrik en Berend en zusje Tiny. De laatste is de moeder van Zwannet. Hendrik zit bijna vanaf het begin in het verzet. Pieter helpt hem onder meer met het verstrekken van bonkaarten aan onderduikers. Pieter krijgt in 1942 een baan als kantoorbediende, maar een jaar later krijgt hij de oproep dat hij in Duitsland moet gaan werken. Hij besluit onder te duiken op de boerderij van de familie Schuurs in Overijssel. Hier verblijven meer onderduikers. De kantoorbediende verandert in een boerenknecht. Als er een razzia is, verstopt hij zich in een holle berg van stropakken.

In april 1944 krijgt Pieter gezelschap van twee broers uit Winschoten: Henny en Klaas Werkman. Het wordt december en de gebroeders Werkman besluiten met de kerst naar huis te gaan. Pieter en een andere onderduiker willen ook mee. Maar tijdens een controle gaat het mis. De papieren van Pieter en Klaas zijn niet in orde. Pieter wordt naar het Huis van Bewaring in Assen gebracht. Hij wordt gemarteld, onder meer omdat ze willen weten waar zijn broer Hendrik, die ook is ondergedoken, uithangt.

Op 8 januari worden hij en Klaas naar het strafkamp Wilhelmshaven gebracht. Ze gaan eerst met de trein, die ook langs Scheemda rijdt. Er is een bocht waarvoor alle treinen moeten afremmen. Soms springen gevangenen hier van de trein. Pieter en Klaas willen ook een poging wagen, maar de andere gevangenen houden ze tegen. 'Waarschijnlijk omdat ze bang waren dat ze later straf kregen.'

Pieter en Klaas blijven drie maanden in Wilhelmshaven, drie maanden kou, honger, mishandelingen, luizen en ziektes. Pieter krijgt er tbc en dysenterie.

Op 14 april verlaat een ziekentransport met driehonderd gevangenen het kamp. Twee dagen later komt het schip aan in Delfzijl. Volgens gevangenen was het de bedoeling van de Duitsers het schip te torpederen, maar het komt veilig aan in de havenstad. De bevolking kijkt verbijsterd toe hoe de honderden uitgemergelde mannen op boerenwagens door de straten trekken.

'Mijn oom was zo verzwakt dat hij in het noodhospitaal in Delfzijl werd gelegd.' Ze slaagt erin de verpleegster op te sporen die haar oom verzorgde. 'Hij vroeg steeds aan haar: ‘'Geertje, ik zie mijn moeder toch nog terug?''

Oud-gevangen van Wilhelmshaven tijdens een bijeenkomst in Delfzijl. (Foto: Groninger Archieven)

Maar de familie in Scheemda weet van niks. Op twee mei is Delfzijl bevrijd. De volgende dag ligt Pieter op sterven. 'Maar dezelfde avond hoort de familie bij toeval dat Pieter in Delfzijl is. Ze gaan er zo snel mogelijk naartoe. Vier uur ’s morgens komen ze in het noodhospitaal. Pieter sterft een uur later. Hij is dan 21 jaar oud.

Bos: 'Ik zou nog zoveel willen weten. Waar hij is gearresteerd bijvoorbeeld. Maar ik vermoed dat er toch altijd vragen zullen blijven.' Maar een ding weet ze zeker: ,,Hij heeft zijn moeder nog gezien.’’

