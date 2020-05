Aangepaste dodenherdenkingen in Stad en Ommeland

Ook op RTV Noord is de Dodenherdenking maandagvond live te volgen vanuit huis.

Kransleggingen live te zien

Vanaf 19.50 uur is RTV Noord live op radio en televisie bij de kranslegging op het Martinikerkhof in Stad. De kransen worden gelegd door commissaris van de koning René Paas en burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Tijdens de twee minuten stilte om 20.00 uur schakelen we live over naar de herdenking in Delfzijl, de plek in onze provincie die als laatste werd bevrijd.

Nationale dodenherdenking

Ook bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt zoals elk jaar stilgestaan bij de dodenherdenking. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen daar een krans en de koning houdt een toespraak, wat nog nooit eerder door een staatshoofd is gedaan op 4 mei. Willem-Alexander doet dat nu wel, omdat het 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Vlag hele dag halfstok

Vanwege de bijzondere omstandigheden mag de Nederlandse vlag op 4 mei de hele dag halfstok hangen. Dat is een afwijking van de vlaginstructie, die voorschrijft dat de driekleur pas vanaf 18.00 uur halfstok gehangen mag worden. Wie geen vlag kan uithangen, kan een speciaal ontworpen poster downloaden op de website van het Nationaal Comité en die voor het raam hangen. Ook hebben veel organisaties en gemeenten mensen gevraagd om een kaarsje aan te steken voor de oorlogsslachtoffers.

Om 19.58 uur zullen in heel Nederland blazers meedoen met het taptoesignaal, dat de landelijke twee minuten stilte inluidt.

Lees ook:

- Live bij RTV Noord: Dodenherdenking in Stad en Delfzijl