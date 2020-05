Open brief aan Rutte: 'Veilig thuisblijven heeft dubbele lading'

De kern van de brief is dat het advies van Rutte om in deze coronacrisis veilig thuis te blijven een dubbele lading heeft voor Groningers.

Dubbel gevoel van onveiligheid

'Hier moeten huizen worden versterkt omdat deze niet veilig zijn vanwege de aardbevingen. Gedwongen thuiszitten geeft veel Groningers daarom een dubbel gevoel van onveiligheid', schrijft GBB-voorzitter Jelle van der Knoop.

Daarnaast benadrukt de GBB dat de daadkracht van het kabinet om corona te bestrijden in schril contrast staat met het versterkingsbeleid. 'Nog geen vier procent van de huizen is versterkt. In dit tempo zijn we hier nog minstens honderd jaar mee bezig. Is onveiligheid toch acceptabel?'

U hoeft niet te schrikken van een nieuwe zware beving - GBB aan Rutte

De brief wordt afgesloten met een advies aan de premier: 'Haar verantwoordelijkheid heeft het kabinet verstopt in kansmodellen. Daarom hoeft u, minister Rutte niet te schrikken van een nieuwe zware beving: die past in het kansmodel.'

'Het beleid wordt kennelijk niet gestuurd door zorg over de Groningers maar door de zorg over de kosten van de versterking.'