Angst voor tweedeling door nieuwe bouwnorm voor bevingsgebied

Deze zomer wordt een update verwacht van die Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Dat is de norm die wordt gebruikt om nieuwe huizen aardbevingsbestendig te bouwen of bestaande huizen te versterken. Een constructeur kan met behulp van de NPR uitrekenen of een gebouw sterk genoeg is om een aardbeving te doorstaan.

De NPR wordt vernieuwd op basis van technologische ontwikkelingen en de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De afbouw van de gaswinning speelt ook een rol in die norm. Op 1 juli dit jaar wordt een wijziging aangebracht in de bestaande NPR.

Rest blijft liggen

De GBB verwacht dat huizen die op de lijst staan om mogelijk versterkt te worden maar nu nog niet beoordeeld zijn, straks vrijwel niet meer versterkt gaan worden na de wijziging in de norm. 'Er moeten nog zo'n 18.000 huizen beoordeeld worden', zegt GBB-voorzitter Jelle van der Knoop. 'Hier en daar zal er misschien een uitzondering zijn, maar de rest blijft liggen.'

In de praktijk betekent dat volgens Van der Knoop dat in dorpen de ene helft wel wordt aangepakt en de andere helft niet. 'Dat gaat voor een tweedeling zorgen.'

Niet wenselijk

De gemeenten vinden het ook niet wenselijk om deze zomer al een wijziging door te voeren, zegt wethouder Bé Schollema van Loppersum. Hij is namens de gemeenten een van de mensen die zich hier mee bezig houden.

'Als je met een nieuwe norm wilt werken, laat het dan een volledig toepasbare norm zijn', zegt hij. 'Tussentijds wijzigen zorgt alleen maar voor vertraging.'

Moet uit te leggen zijn

Voor de gemeenten is daarnaast de uitlegbaarheid van welk besluit dan ook belangrijk, zo stelt Schollema. En dat wordt steeds moeilijker met al die verschillende regels waar mensen mee te maken hebben.

'Voor een vrijstaand huis midden in een weiland zal het misschien minder problemen geven', zegt hij. 'Waar het gaat schuren, is bij de rijtjeswoningen midden in een dorp. Dan is het een stuk minder uitlegbaar. Het lijkt ons slim om in dat soort gebieden niet steeds de norm te verschuiven.'

Per definitie onzeker

De vraag is natuurlijk wel: waarom zou je een woning versterken als die volgens de norm niet versterkt hoeft te worden? 'Dat is natuurlijk zo', zegt Van der Knoop. 'Maar het punt is dat we niets zeker weten. Het zijn allemaal schattingen gebaseerd op aannames. Je modelmatig baseren op de toekomst is per definitie onzeker.'

Schollema wil nog niet al te veel vooruitlopen op de inhoud van de norm, omdat die nog niet helemaal af is. 'Ik weet pas van de impact als ik de norm heb gezien, maar ik ga er vanuit dat het op basis van de afbouw van de gaswinning naar nul is. De afbouw gaat vooralsnog volgens plan, maar het begeeft zich voor de toekomst wel in een papieren werkelijkheid.'

In de loop van deze maand wordt de wijziging van de NPR openbaar. Een maand lang mag daar dan commentaar op worden gegeven. De definitieve wijziging moet op 1 juli dit jaar klaar zijn.

