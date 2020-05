City Club wil looproutes en oversteekplekken in Herestraat: 'Anders loopt het uit de hand'

In de Herestraat in Groningen zouden met hekken looproutes gevormd moeten worden om het publiek veilig te kunnen laten winkelen. Dat zegt voorzitter Eric Bos van de Groningen City Club, die de belangen van ondernemers in de binnenstad behartigt.

Steeds drukker

Onderzoeksbureau Locatus berichtte donderdag dat de Herestraat een mogelijk knelpunt vormt in coronatijd. Zonder maatregelen zouden er op een drukke dag bijna een kwart te veel mensen in de winkelstraat lopen.

Bos signaleert dat het met name in de weekenden steeds drukker wordt in de binnenstad. ‘In vergelijking met eind februari loopt het percentage bezoekers nu richting de vijftig procent, en op zaterdag naar de zestig tot vijfenzestig procent’.

Eric Bos - Groningen City Club: Als we niets doen loopt de zaak uit de hand

Dubbele situatie

Volgens Bos is het nodig maatregelen te nemen om het toenemend aantal bezoekers in goede banen te leiden. ‘Sommigen zien het probleem niet’, constateert hij, ‘maar anderen voelen zich ongemakkelijk.'

'Het is een dubbele situatie: aan de ene kant wordt ontraden om de deur uit te gaan, aan de andere kant is er de vrijheid voor winkels om open te gaan. We kunnen wel afwachten wat er verder gaat gebeuren, ook als de coronamaatregelen eventueel versoepeld worden, maar het is beter daar op vooruit te lopen. Als we niets doen loopt de zaak uit de hand.'

Eric Bos - Groningen City Club: Door het plaatsen van hekken kun je een looproute aan de linker- en aan de rechterkant creëren

Looproute

Als je kijkt naar de maximale belastbaarheid van gebieden in onze binnenstad, dan moet je vooral in de Herestraat maatregelen nemen, vindt Bos.

‘Door het plaatsen van hekken kun je een looproute aan de linker- en aan de rechterkant creëren. Stewards kunnen het publiek dan begeleiden. Op drie plekken kun je doorgangen maken, zodat je daar eventueel kunt oversteken.’

Terras met afhaalloket

Ook in de Westerhaven zou wat Bos betreft een winkelroute kunnen worden ingesteld. Daar zou bovendien een gezamenlijk terras kunnen komen, waar je op veilige afstand kan gaan zitten nadat je een consumptie bij een afhaalloket hebt gehaald.

Meer toiletten nodig

Wat de situatie extra complex maakt, is het ontbreken van voorzieningen voor de bezoekers van de binnenstad, zegt Bos.

‘Stadjers die gaan shoppen kunnen gewoon naar huis als ze naar het toilet moeten, maar bezoekers van buiten de stad niet, zeker nu de horeca gesloten is. Er zijn wel openbare toiletten, maar niet voldoende. Dat zou je kunnen oplossen door op drie locaties openbare toiletwagens neer te zetten, uiteraard met voldoende toezicht.'

Veiligheidsregio Groningen

‘We hebben de indruk dat het wel weer drukker is dan vorige week, maar het is nog niet zo druk dat er extra maatregelen nodig zijn', zegt woordvoerder Hans Coenraads van de Veiligheidsregio Groningen.

‘Dat is wel het geval als in de praktijk blijkt dat de anderhalvemeterregel niet meer te handhaven is. Volgens Coenraads houden toezichthouders de winkelstraten goed in de gaten en hebben ze dagelijks contact met de politie.

‘We blijven een beroep doen op het gezonde verstand van de mensen: blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen de stad in als het noodzakelijk is.’

