Vrijheidsvuur brandt in hartje Stad

Jeeps en andere historische legervoertuigen hebben maandagavond in Wageningen het Vrijheidsvuur opgehaald. De brandende fakkels werden naar de dertien steden gebracht waar een Bevrijdingsfestival zou worden gehouden, waaronder Groningen. Die festivals gaan wegens de maatregelen tegen het coronavirus niet door.

'Heel bijzonder'

Commissaris van de Koning René Paas noemde de plechtigheid in Stad 'heel bijzonder'. 'Het is 75 jaar geleden dat we bevrijd werden van een naar en verstikkend regime. Maar deze herdenking had zo veel mooier kunnen zijn. We vieren Bevrijdingsdag dit keer binnen onze huizen. Maar ook binnen kan je er over nadenken. Dat doe ik ook: in wat voor wereld komen we terecht als deze coronacrisis straks voorbij is? En wat betekent dat voor de kwaliteit van leven van Groningers en heel veel andere mensen?'

Het vuur werd vanuit Wageningen naar Groningen gebracht door studente Maureen de Witte. Ze las vorig jaar het gedicht tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. De Witte komt uit Emmeloord, maar studeert in de stad.

'Letterlijk in het hart'

'Dit is letterlijk in het hart van de provincie, centraler dan hier op de Grote Markt kan je niet zijn', zegt Paas. 'Maar wat was het mooi geweest om het vuur te midden van duizenden aan te steken tijdens het Bevrijdingsfestival.'

Burgemeester Koen Schuiling, Cdk René Paas en studente Maureen de Witte met het Vrijheidsvuur (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Stad der Bevrijding

In Hotel De Wereld in Wageningen is in mei 1945 onderhandeld over de capitulatie van de Duitse bezetters. Sindsdien heet Wageningen ook wel Stad der Bevrijding. Het ontsteken van het Vrijheidsvuur in Wageningen zou een groot feest worden, maar dat gaat vanwege de coronacrisis ook niet door.

