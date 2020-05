Aardbeving met kracht van 1.8 bij Siddeburen

Vanuit de omgeving van Siddeburen, Schildwolde en Hellum stromen de meldingen over de beving binnen.

Flinke dreun

Volgens Sjoerd voelde de beving 'alsof een vrachtwagen een kieper met zand neergooide en alles met een plof op de grond kwam. Hij was duidelijk voelbaar en hoorbaar.' Anderen spreken over 'een flinke dreun' of zelfs 'twee dreunen'.

Het KNMI berichtte aanvankelijk over een beving met een kracht van 1.9 op de schaal van Richter, maar dit werd bijgesteld naar 1.8.

Achtste in een week

De beving van maandag is al de achtste in een week tijd. Vier keer schudde de grond met een kracht van minder dan één op de schaal van Richter. De andere vier keer ging het om zwaardere bevingen: op 28 april in Zeerijp (1.5), op 2 mei in Zijldijk (2.5) en Scharmer (1.2) en vandaag dus in Siddeburen (1.9).

Brief aan Rutte

De aardbeving van zaterdag bij Zijldijk heeft de Groninger Bodembeweging (GBB) doen besluiten een open brief aan premier Rutte te schrijven. De kern van de brief is dat het advies van Rutte om in deze coronacrisis veilig thuis te blijven een dubbele lading heeft voor Groningers.

