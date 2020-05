Corona dwarsboomt restauratie kerk Middelstum

Het gebouw uit de vijftiende eeuw staat bekend om zijn fraaie plafondschilderingen. Aardbevingen - veroorzaakt door de gaswinning - hebben voor scheuren gezorgd in de gewelven. Het herstel daarvan vereist een zorgvuldige aanpak. In Nederland is maar één specialist die dat vak beheerst, legt Jur Bekooy uit.

Minerale mortel

'De scheuren moeten worden geïnjecteerd met een minerale mortel. Als daarvan te veel wordt gebruikt, ontstaan rondom de gedichte scheur nieuwe barsten', zegt hij.

Het plafond van de Hippolytuskerk (Foto: Stichting Oude Groninger Kerken)

Niet verantwoord

Bekooy is bouwkundige en is in dienst van Stichting Oude Groninger Kerken, de eigenaar van de monumentale kerk. De restauratie zou in maart beginnen, maar toen was daar de coronacrisis, vertelt hij:

'De schade-inspectie was al achter de rug. De bedoeling is een steiger op te bouwen in de kerk en die vervolgens stukje bij beetje te verplaatsen. Maar het is nu niet verantwoord meerdere mensen tegelijk op een steiger te laten werken. De kans op besmetting willen we absoluut vermijden.'

De kerk van buiten. (Foto: Stichting Oude Groninger Kerken)

Voorlopig niet

Daarom is besloten de steiger voorlopig niet op te bouwen en de restauratie daarmee uit te stellen. 'Het gaat om een klus van ongeveer 150.000 euro', zegt Bekooy. 'Met name de kosten voor de steiger zijn aanzienlijk. Die zouden alleen maar oplopen als de steiger zou zijn opgebouwd zonder te worden gebruikt.'

