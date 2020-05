Verdachte bioscoopmoorden opnieuw voor de rechter

Ergün S., de man die verdacht wordt van de dubbele moord in de bioscoop aan het Zuiderdiep in Stad, staat vandaag weer voor de rechter.

Het gaat om een zogeheten pro forma zitting. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld omdat S. nog onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. Vanwege de coronacrisis is dat nog niet mogelijk.

Momenteel verblijft S. in de gevangenis in Scheveningen, waar een ziekenhuis is voor gevangenen en ook een speciale psychiatrische afdeling. Hoe het met hem gaat, wil zijn advocaat niet zeggen. Of S. aanwezig is bij de zaak, weet hij ook niet.

Psychotisch

S. wordt ervan verdacht dat hij op zaterdagochtend 26 oktober het schoonmakersechtpaar Marinus en Gina Visser uit Slochteren om het leven heeft gebracht. De man was psychotisch. Hij zocht vermoedelijk een portiek om te slapen maar in plaats daarvan kwam hij via een zijdeur in de bioscoop terecht. Daar verstopte hij zich in een schoonmaakkast en viel het echtpaar aan. Een dag later werd hij opgepakt. In de bioscoop waren zijn identiteitspapieren gevonden.

Later verklaarde S. dat hij dacht dat de schoonmakers lid waren van zogenaamde ‘elitetroepen’. Die zouden zijn ex-vriendin en dochter om het leven gebracht hebben.