Stewards moeten drukte in Noorderplantsoen in goede banen leiden

De stewards gaan de recreanten adviseren over het houden van afstand. Ook vertellen ze waar in het park nog genoeg ruimte is voor een bezoek.

'We zien dat het steeds drukker wordt op straat. Het wordt dan steeds lastiger de coronamaatregelen te handhaven', zegt PvdA-wethouder Roeland van der Schaaf.

Niet direct een boete

Door het inzetten van stewards wil de gemeente voorkomen dat bezoekers gelijk een boete krijgen, als zij zich niet aan de regels houden. 'We proberen mensen er eerst op een vriendelijke manier erop te wijzen. We denken dat met gastvrijheid mensen beter op de risico's kunnen worden gewezen. Ook willen we niet direct overal hekken plaatsen in het park.' Het afgelopen weekend heeft de gemeente de inzet van de stewards getest.

De inzet van stewards is niet nieuw. In de binnenstad van Groningen lopen al geruime tijd zogenoemde fietsstewards rond, die mensen in de stad erop moeten wijzen hun fiets op de juiste plek te parkeren.

Met mooi weer

De gemeente ziet met name op zonnige dagen het aantal recreanten toenemen in het Noorderplantsoen. 'Daarom beginnen we er morgen mee. We verwachten mooi weer en dus veel drukte in het park. Ook is het een andere dag dan anders.'

Als de proef succesvol blijkt, worden de stewards in de toekomst mogelijk ook ingezet op drukke plekken in de binnenstad van Groningen.

