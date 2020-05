Colourful Het Hogeland vreest einde maar heeft 'een sprankje hoop'

Colourful Het Hogeland moet zoals het er nu voorstaat stoppen. De gemeente geeft geen geld meer voor de activiteiten van de organisatie in de gemeente Het Hogeland die asielzoekers met en zonder status helpt met inburgeren in onze samenleving

Zo'n twee weken geleden hoorden ze het van de gemeente, via de mail. 'Dat was echt schrikken! Daar word je gewoon koud van. De manier waarop, maar zeker ook de boodschap', zegt Rinze Kramer van de organisatie. 'Ze zeggen dat het budget heel erg versoberd is, omdat ze te weinig geld krijgen van het rijk. '

Wat doen ze?

Kramer legt uit wat Colourful Het Hogeland doet. 'Zo zijn we in deze coronatijd bezig om bepaalde gezinnen een hart onder de riem te steken en uit te leggen wat ze het beste kunnen doen. En we waren al bezig met mooie plannen. Bijvoorbeeld video's maken van hoe er in bepaalde landen gekookt werd, zodat we dat konden presenteren. Om op die manier weer verbinding te leggen met heel veel mensen van onze doelgroep. '

Onzeker

Maar door het voornemen van het gemeentebestuur de financiering stop te zetten, is de toekomst hoogst onzeker.

'Nu krijgen we helemaal niks meer en we hebben het geld hard nodig. Niet alleen voor onze kosten, maar ook om aan andere fondsen te laten zien dat de gemeente ons ondersteunt en dat co-financiering heel goed tot z'n recht komt. Er is nu zelfs een kans dat we het geld dat we bijvoorbeeld van het Oranjefonds hebben gekregen, moeten terugbetalen omdat we nu niet genoeg geld hebben om de activiteiten te organiseren. We zitten echt in zwaar weer op dit moment.'

Hoop

'Als de gemeente bij dit besluit blijft, dan moeten we gewoon stoppen. Maar er is nog een lichtpuntje: in juni komt de begroting in de raad en dat is het moment dat de politiek, maar ook de burger nog zijn zegje kan doen en eventueel het college kan terugroepen. Dat is nog een sprankje hoop. Binnenkort komen we ook met een petitie.'

