Zorgen over onderzoek naar sluiting station Sappemeer Oost

Coalitiepartij SP in de gemeente Midden-Groningen maakt zich zorgen over een onderzoek dat nodig is om station Sappemeer Oost eerder te sluiten dan gepland. Er zou een fysiek onderzoek op het station plaatsvinden, maar dat kan niet doorgaan vanwege het coronavirus. De partij maakt zich nu zorgen dat er te weinig ruchtbaarheid aan wordt gegeven.

De provincie wil het station al in december 2020 sluiten en dat is twee jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. De sluiting is nodig om sneltreinen te laten rijden tussen Groningen, Scheemda en Winschoten. De gemeenteraad van Midden-Groningen ziet dat niet zitten en droeg wethouder Jaap Borg op om 'alles in het werk te stellen om Gedeputeerde Staten aan haar belofte te houden, en de sluiting van Sappemeer Oost niet naar voren te halen'.

Hoe bereikbaar blijven?

Niet lang daarna besloot Provinciale Staten dat er eerst onderzoek moet plaatsvinden naar hoe het gebied rondom het station toch goed bereikbaar kan blijven. Er zou een zogenaamd 'gebruikersonderzoek' plaatsvinden op het station, maar dat kan nu niet doorgaan vanwege het coronavirus. En dus kwam het onderzoeksbureau van de provincie met een alternatief: een online vragenlijst.

Verrast

'Ik lees veel reacties dat mensen verrast zijn over de enquête', zegt fractievoorzitter van de SP Midden-Groningen, Han van der Vlist. 'Zeker veel mensen in de omgeving van Sappemeer. Ze vinden dat er weinig ruchtbaarheid aan wordt gegeven.'

Volgens de provincie zijn dorpsverenigingen in Borgercompagnie, Tripscompagnie en Nieuw Woelwijck benaderd om de vragenlijst onder de aandacht te brengen bij hun leden en dorpsgenoten. Volgens de SP in Midden-Groningen is dat niet voldoende en zouden ook verenigingen in Sappemeer benaderd moeten worden.

Proef met zelfrijdend busje

Naast dit onderzoek is de provincie ook nog bezig met een proef met een zelfrijdend busje dat pendelt tussen station Hoogezand-Sappemeer en Sappemeer-Oost. De bedoeling was om dat busje begin dit jaar te laten rijden, maar dat loopt vertraging op. 'Door verschillende omstandigheden, waaronder de coronacrisis, is het niet mogelijk om deze pilot nu uit te voeren', laat de provincie weten.

De online vragenlijst over station Sappemeer Oost kan in ieder geval tot en met aankomende woensdag ingevuld worden op www.onderzoek-sappemeeroost.nl

