Ic-hoofd UMCG na kritiek: ‘Ik heb niet gezegd dat mensen resveratrol moeten slikken’

In de uitzending vertelde de hoogleraar dat er sterke aanwijzingen zijn dat het voedingssupplement resveratrol mogelijk kan voorkomen dat coronapatiënten op de intensive care belanden. Resveratrol is een zogeheten antioxidant, dat daarnaast leptine in het bloed verlaagt. Leptine is een stof die bij coronapatiënten en mensen met (aanzienlijk) overgewicht relatief veel in het lichaam voorkomt.

Van der Voort zegt dat hij zijn uitspraken in de tv-uitzending weloverwogen heeft gedaan. ‘We vragen veel offers van burgers in deze tijd. Ik vind dat zij in ruil daarvoor moeten weten hoe het zit. Daar hebben zij recht op.’

De uitspraken lijken mij nogal voorbarig - Jaap Seidell - hoogleraar voeding en gezondheid VU Amsterdam

Te kort door de bocht?

Critici vinden dat Van der Voort te kort door de bocht is gegaan met zijn uitspraken. Eén van hen is Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 'De uitspraken lijken mij nogal voorbarig. Hoewel resveratrol een aantal interessant eigenschappen heeft, is het genoemde effect op leptine in wetenschappelijk onderzoek niet aangetoond.'

Van der Voort hamert erop dat er juist meer onderzoek nodig is. ‘Ik had ook nog nooit van resveratrol gehoord. Wij deden literatuuronderzoek, dat leidde weer tot een eerste onderzoeksmodel. Daarna hebben wij verschillende metingen gedaan, maar daar is nog niets mee bewezen.’

Het desbetreffende fragment uit de uitzending:

Na zijn uitspraken op televisie ontstond er een run op het middel, dat gewoon bij de drogisterij te koop is. Dat is mensen hun eigen verantwoordelijkheid, vindt Van der Voort. ‘Ik heb niet gezegd dat mensen dat moeten slikken. Ik raad het dus ook niet aan. Zeker niet in grote hoeveelheden, want het is nooit goed om een teveel van iets te slikken.’

Meer onderzoek

Ook wilde het ic-hoofd met zijn tv-optreden wetenschappers aanmoedigen meer onderzoek te doen naar het verband tussen leptine, resveratrol en het coronavirus, juist omdat de eerste resultaten bemoedigend lijken, zo zegt hij. ‘We moeten dit met zijn allen oppakken. Het is namelijk een ingewikkeld onderzoek.’

Het valt volgens hem nog niet te zeggen wanneer het eerste bewijs gevonden is voor de positieve werking van resveratrol bij coronapatiënten. ‘Dat zal zeker niet op korte termijn zijn. Voor dit onderzoek zijn veel geschikte patiënten nodig, en die hebben we nu nog niet voldoende.’

Lees ook:

- Ic-hoofd UMCG: 'Hormoon zorgt voor trombose bij coronapatiënten'