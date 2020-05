Brand in schuur Onstwedde is onder controle (update)

De brand in de schuur achter een huis aan de Holte in Onstwedde is onder controle.

De brand brak dinsdagmorgen rond zeven uur uit en was uitslaand. In de schuur stonden enkele gasflessen. Er waren geen mensen of dieren in de schuur aanwezig. Om te zorgen dat er voldoende bluswater beschikbaar was, liet de brandweer een extra bluswagen en een dompelpomp komen.

De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen. De schuur moet als verloren worden beschouwd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.