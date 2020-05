Groninger burgemeesters: 'Samen houden we de besmettingscurve zo plat als ons Gronings'

'Beste dwarse, nuchtere, eigenwijze en trotse Groningers', zo beginnen de burgemeesters hun verhaal. 'Wij zijn trots op het Noorden. Op onze mensen in de zorg, op onze hulpverleners, op onze handhavers en toezichthouders die jou en mij aanspreken op een mooie dag waarop wij denken: moet toch kunnen?'

'Samen staan we sterk voor onze ondernemers, groot en klein', gaan ze verder. 'Maar ook voor onze sportievelingen, onze musici en kunstenaars. En voor al die mensen met scheuren in hun huis en in hun ziel. Samen staan we sterk voor onze ouderen, die we meer dan ooit willen vasthouden. En voor onze kinderen die we veel meer ruimte willen geven dan alleen de tafel thuis.'

Die anderhalve meter overbruggen we met een glimlach Groninger burgemeesters

Veerkracht

Volgens de burgemeesters is al veel van ons geduld gevraagd. 'Maar telkens laten we veerkracht zien zodat we de besmettingscurve net zo plat houden als ons Gronings. Dag en nacht geven we alles en we zijn er van overtuigd dat iedereen dat blijft doen. Soms met tegenzin, met gemopper of een lelijk woord, maar altijd met de overtuiging dat we het ook voor een ander doen. Die anderhalve meter overbruggen we met een glimlach.'

'We zijn al zover gekomen, nu moeten we nog even door', besluiten de burgemeesters. 'Geef elkaar de ruimte, letterlijk en figuurlijk, in de vrijheid die ons allen zo dierbaar is. Grunnegers, volhouden en kop dr veur!'