Groningse studentes componeren samen met NNO het lied Zweef Weg

De song maakt onderdeel uit van het project 'In Vrijheid' van het Noord Nederlands Orkest. Ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid heeft het NNO jonge artiesten opgeroepen om een eigen nummer te schrijven over vrede, vrijheid of democratie.

Best bijzonder

Madelief en Ysra waren dus twee van de inzenders. De samenwerking met de professionals van het NNO was best bijzonder, vertellen ze.

'Het was een fijne samenwerking, we kwamen daar met een liedje over vrijheid en het NNO heeft daar zelf arrangementen bij gemaakt en ingespeeld', vertelt Madelief. 'Dat kregen we pas op band te horen toen we het gingen inzingen. Dat was een heel bijzonder moment. Meezingen met een opgenomen muziekband hadden we nog niet eerder gedaan. Dat was echt heel vet.'

Zweef weg staat eigenlijk voor droom weg. Eis je spreekwoordelijke vleugels, oftewel je vrijheid, op Madelief Gal

Het nummer van de twee studentes heet Zweef Weg en gaat over vrijheid. Wat voor boodschap wilden ze meegeven?

'Zweef weg staat eigenlijk voor droom weg. Eis je spreekwoordelijke vleugels, oftewel je vrijheid, op. De boodschap is dat mensen de kracht hebben om fysiek en mentaal weg te gaan bij nare dingen om hen heen. Om weg te vluchten.'

Samen optreden

In september, als de coronamaatregelen het toelaten, zullen de twee zelfs samen met het NNO gaan optreden.

'Dat wordt heel gaaf. We gaan dan optreden met een aantal andere jonge muzikanten én het NNO. We hebben vóór alle coronaregels al een paar repetities gehad. En dat klonk al goed. We weten echt heel zeker dat dat gaaf gaat worden', aldus Madelief Gal.