Lopend Vuur: Het is tijd voor versoepeling van de coronamaatregelen

Vandaag overleggen de betrokken ministers opnieuw over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen. De verwachtingen zijn dat het kabinet een besluit neemt over het openen van kapsalons en fysiotherapiepraktijken.

Daarnaast zal er ongetwijfeld gesproken worden over het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer en over het openen van terrassen in de horeca. Deze week hopen de ministers wat meer duidelijkheid te geven over de stappen die de komende tijd genomen worden, om Nederlanders wat meer perspectief te geven.

Veel maatregelen lopen tot 20 mei en 1 juni. Het verbod op evenementen was al verlengd naar september.

Scholen

'Het is nog onverantwoord om kinderen naar school te sturen' was maandag ons Lopend Vuur. Van de 7.783 stemmers was 51 procent het daarmee eens, 49 procent oneens.