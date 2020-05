Verloskundigen: ‘Het is nu erg sneu voor ouders’

Door de coronacrisis moeten zwangere vrouwen nu alleen komen. Op deze manier komen de verloskundigen zo min mogelijk in contact met verschillende mensen en is de kans op besmetting klein.

Er worden ook geen pretecho's meer gemaakt. Alleen de twintigweken- en de nodige medische echo's.

'Het is heel vervelend als iemand een miskraam heeft en diegene alleen is. Dat is ontzettend zuur', vertelt Ellen Vreugdenhil van verloskundigenpraktijk Midden-Groningen. Ze heeft dit al een aantal keren tijdens de coronacrisis meegemaakt. 'Natuurlijk sla je dan een arm om diegene zijn schouder. Dan hou je even geen rekening met de anderhalvemeterregel om troost te bieden. Daar moet je dan even je eigen weg in vinden.'

Hopen op snel betere tijden

Ze merkt dat er een duidelijk wens is dat de maatregelen snel versoepeld worden. 'Maar het is nu even niet anders want andere regels moeten wel verantwoord zijn. Daar hebben cliënten ook begrip voor, want we moeten niet ziek worden', aldus Vreugenhil.

Wel kan er worden gebeld met een videoverbinding of kunnen er beelden gemaakt worden die dan later thuis bekeken kunnen worden. 'Bij een zwangerschap willen de partners natuurlijk graag ook alles meemaken of andere familieleden', zegt Vreugdenhil. Ze verwacht dat de praktijken zich voorlopig nog aan de richtlijnen moeten houden maar hoopt snel op betere tijden.

Niet blij

‘Partners vinden het heel vervelend dat ze er niet bij kunnen zijn. Naar mijn idee zou het ook niet zo moeten maar het is een verplichting’, vertelt Petra Mulder van echopraktijk First Look in Groningen. ‘Ik word er niet blij van. Maar ik moet mij hieraan houden’.

Heel lastig

Ze vraagt de aanstaande moeders wel om te regelen dat er iemand in de buurt is. ‘Je weet nooit hoe een echo verloopt. Het kan ook slecht nieuws zijn’, zegt Mulder. De partner of familie kan niet in dezelfde ruimte aanwezig zijn en daarom wordt bijvoorbeeld gevraagd of ze in de auto willen wachten. Wel kan er eventueel video gebeld worden.

‘Ik hoop dat het snel anders gaat worden. Bijvoorbeeld dat partners met een mondkap en beschermende kleding wel mogen komen kijken’, zegt Mulder. Ze biedt een twintigwekenecho aan en een combinatietest waarbij vroeg in de zwangerschap wordt onderzocht of er een verhoogde kans is het kind down-, edward- of patausyndroom, heeft.

Creatieve oplossing

Verloskundigen Paulien Smit en Heidi de Boer, van verloskundigenpraktijk Aine uit Winsum hebben iets verzonnen zodat de partner toch bij de echo aanwezig kan zijn.

‘Zeker bij een eerste echo is het mooi om de aanstaande ouders samen de eerste beelden van hun nog ongeboren kindje te kunnen laten zien’, vertelt Paulien. Heidi vult aan: ‘Het is nu erg sneu voor aanstaande ouders dat ze niet samen kunnen genieten.’

‘Wij hebben nu voor de partners een plek ingericht’, vertelt Paulien. In Winsum hebben ze een ruimte met een raam tot hun beschikking. Voor het raam is nu een speciaal hoekje ingericht waarvandaan meegekeken kan worden op het echoscherm. Ook kunnen de ouders met elkaar bellen en elkaar horen.

‘Wij hopen dat door deze aparte plek te realiseren onze cliënten de echo’s en controles toch iets meer samen kunnen ervaren’, vertelt Heidi.

In Winsum kunnen partners toch meekijken met de echo. (Foto: Verloskundigenpraktijk Aine)



Vader wouter is blij met de oplossing in Winsum. Omdat nog niet veel mensen van de zwangerschap weten wil hij liever met voornaam genoemd worden.

‘Ik zat op de gang van het gebouw en kon zo via het raam meekijken met mijn vriendin. Het is natuurlijk leuker om ernaast te zitten. Maar dit is een mooie tijdelijke oplossing’, vertelt Wouter. Het is hun eerste echo dus was het extra spannend.

Hopen

‘Mooi dat ze hieraan gedacht hebben. We hadden telefoons waardoor we met elkaar konden communiceren en ik even wat vragen kon stellen’, legt Wouter uit. ‘Scherm stond dicht bij het raam dus ik had perfect beeld.’

Hij hoopt dat de volgende echo weer op een normale manier kan. Hij vindt het niet leuk voor partners die er nu niet fysiek bij kunnen zijn. ‘Ik kan mij niet voorstellen dat er een vader is die het niks kan schelen.’

Al wat versoepeling

'De regels zijn al wat versoepelt. Want eerst mochten aanstaande moeders zo kort mogelijk aanwezig zijn en moesten vragen vooraf worden opgestuurd. Nu mogen we weer wat meer tijd nemen', vertelt Marleen Smit van verloskundig Centrum De Wieg in Winschoten. 'We hopen voor iedereen dat deze situatie snel voorbij is. Dit is voor niemand leuk.'

Richtlijnen

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) stelt de richtlijnen op voor verloskundigen. 'Hierin volgens wij het RIVM. Wij snappen dat deze situatie heel vervelend is voor ouders'. vertelt woordvoerder Hennie Zoontjes.

Vanavond na de persconferentie moet duidelijk worden of er ook een versoepeling voor verloskundigen kan komen. 'Een eventuele aanpassing van de richtlijnen stellen we op met het werkveld en de partners waarmee we samenwerken. We doen dat niet alleen', aldus KNOV.