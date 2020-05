Drukkerij verhuist van Stad naar Knoal: 'Hier kunnen we groeien'

Met een paar vrienden zit Martijn ten Pas uit Eext in 2005 bij elkaar. Ze zitten in het bestuur van de Beddenrace Eext, een uit Noord-Holland overgewaaid dorpsfeest waarbij twee personen een bed met wieltjes bemannen. Het concept is eenvoudig: de snelste wint.

Interesse in het vak

De Beddenrace in Eext moet gepromoot worden, want het festijn zorgt voor spektakel in het Drentse dorp op de Hondsrug. Ten Pas is een paar jaar daarvoor met zijn ouders uit Hellevoetsluis naar Eext verhuisd en hij voelt zich er thuis. Zo thuis dat hij zich ook maatschappelijk roert op jonge leeftijd.

Als bestuurslid is hij verantwoordelijk voor de promotie en sponsoring. Dus besluit hij wat dingetjes uit te zoeken. Er is wat drukwerk nodig, wat promotie, en gaandeweg de tijd raakt hij geïnteresseerd in dat vak.

We kochten in 2017 een machine en ons pand van 180 vierkante meter was al snel te klein Martijn ten Pas - DWC Print

'Ik deed nog een opleiding Bouwkunde', vertelt hij. 'Doordat ik de marketing deed voor de Beddenrace, kwam ik een beetje in aanraking met drukwerk. Ik vond het interessant. Er wordt namelijk wat gemaakt waar je mensen blij mee maakt.'

De interesse groeit uit in een handelsonderneming. Mensen kunnen drukwerk bestellen bij Ten Pas, die het vervolgens in drukkerijen elders laat drukken. 'Duitsland was in die periode een stuk goedkoper qua drukwerk dan Nederland, dus ik deed daar vooral zaken. Dat breidde zich vervolgens uit.'

Te klein

Wat heet, in de jaren erna krijgt het bedrijf DWC Print gestalte. Er wordt een plek gevonden in Kolham, het bedrijf verhuist naar de stad Groningen, verkast in diezelfde stad naar een ander pand aan het Kattegat, maar Ten Pas moet concluderen, het pand is te klein.

'We waren ondertussen zelf begonnen met drukken', vervolgt hij. 'We kochten in 2017 een machine en ons pand van 180 vierkante meter was al snel te klein. Voor drukwerk heb je toch wat ruimte nodig.'

Bijna vond de 'import-Drent' een locatie in Gieten, maar de stikstofcrisis gooide vorig jaar roet in het eten. 'We zouden gaan nieuw bouwen in Gieten, maar dat ketste af. We hadden ook al nieuwbouwpanden in de stad Groningen bekeken, maar dat was lastig, want de prijzen in Groningen zijn behoorlijk. En we waren kritisch: een pand moet goed geïsoleerd zijn, de luchtvochtigheid moet goed zijn, want we werken wel met een natuurproduct.'

Na een zoektocht kwam Ten Pas uit in Stadskanaal. De ondernemer is lovend over de rol van de gemeente Stadskanaal, die hem naar eigen zeggen zeer goed geholpen hebben.

De beste jaren moeten nog komen

'Stadskanaal was niet direct een bewuste keuze, dit pand voldeed aan alle voorwaarden. Ik merkte wel dat in het eerste contact met de gemeente, direct werd meegedacht in het zoeken naar oplossingen voor problemen. Dat was ik bij andere gemeenten niet gewend.'

Met een doelstelling van twee miljoen euro omzet over 2020 en een personeelsbestand van twaalf medewerkers moeten de beste jaren van DWC Print nog komen. De drukkerij opereert in een soortgelijke markt als de andere snelgroeiende drukker Simian uit Westerbroek.

Wij vinden het belangrijk om lokaal in beeld te blijven Martijn ten Pas - DWC Print

Ten Pas vindt het lastig om in tijden van corona groeiresultaten te voorspellen, maar denkt wel een groei in Stadskanaal te kunnen realiseren.

'Er zit sowieso een werknemersgroei aan te komen', zo laat hij weten. 'We zijn verhuisd omdat we hier kunnen uitbreiden, het is een verstandige stap geweest om naar Stadskanaal te gaan. Simian is een drukker die redelijk op de stad is georiënteerd, ook qua personeel. Wij kunnen uit een andere vijver vissen qua werknemers, de regio Emmen komt ook in beeld.'

Binding met de streek

De eerste volledige werkweek in Stadskanaal is nog niet afgerond, maar Ten Pas weet lokale ondernemers al te vinden. 'Onze overburen verzorgen onze ICT, de andere buren verzorgen voor ons de schoonmaak. Wij vinden het belangrijk om lokaal in beeld te blijven.'

De binding met de streek speelt een belangrijke rol voor Ten Pas. Hij voelt zich geworteld in Eext, het dorp waar hij nog altijd woont. 'En ik ga er ook nooit meer weg. De saamhorigheid, het verschil in mentaliteit, het spreekt me erg aan. Wel had ik bij de verhuizing voor ons bedrijf gehoopt dat ik op de fiets naar het werk kan, dat gaat helaas ook nu niet lukken, haha. Eext - Stadskanaal is wat ver op de fiets. Maar verder zijn we erg blij met de nieuwe locatie in Stadskanaal.'

DWC Print opnieuw succesje voor Stadskanaal

De komst van DWC Print naar Stadskanaal is opnieuw een succesje voor het bedrijfsleven in de Kanaalstreek. De Groninger Ondernemingsprijs 2019 kwam in handen van Witec uit Stadskanaal, het in Nieuw Buinen gevestigde Avitec won de Drentse Ondernemingsprijs 2019. Daarnaast is de gemeente Stadskanaal vorig jaar verkozen tot 'MKB-vriendelijkste gemeente' in onze provincie. Verder herbergt de streek prominente bedrijven als SealteQ, De Haan Special Equipment, lijmfabrikant Collall, kunststof dakgotenproducent Polytech, die belangrijk zijn voor de werkgelegenheid in de streek.