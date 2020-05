Voedseltuin Tuuntje kan eerste oogst leveren aan de voedselbank

De coronacrisis dreigde roet in het eten te gooien, omdat veel vrijwilligers niet konden samenwerken bij het aanplanten van groenten. 'Het is gewoon een kwestie van hulp vragen en dan krijg je hulp aangeboden', zegt een blije Appie Wijma van Tuuntje.

Tuuntje kan nu zo'n vijfhonderd mensen blij maken. 'We hebben nu zo'n veertig kisten vol, dat zijn zo'n vierhonderd of vijfhonderd stuks andijvie en paksoi', weet Wijma. 'En volgende week hebben we weer zo'n vijfhonderd stuks, misschien nog wel meer.'

Hier kan Tuuntje ongeveer vijfhonderd mensen blij mee maken (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Tevreden met de eerste oogst

Toch heeft Wijma nog wel even in de knel gezeten over de personele bezetting. 'Veel vrijwilligers zitten thuis en kunnen niet komen. Sommigen mogen ook niet komen, omdat ze het terrein van de instelling niet af mogen en anderen zijn weer te kwetsbaar.'

Desondanks is Wijma dik tevreden met de eerste oogst. 'Wat in de grond zit kan nog wel een probleem zijn, maar alles in de kassen gaat prima.'

