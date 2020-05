'Terrassen open is leuk, maar niet zonder financiële compensatie vanuit het rijk'

In deze Vroag&Antwoord sprak Noordzaken-redacteur Loek Mulder daarover met Irene van der Velde (Koninklijke Horeca Groningen en uitbater van studentencafé 't Vaatje), Jan Bas van Aalderen (horecaondernemer in Stad) en Jeroen van Broekhoven (Fox Stadskanaal).

Uitzingen

Alle drie zouden ze het dit jaar nog wel kunnen uitzingen, al haast Van der Velde zich om te zeggen: 'Maar ik maak me wel heel veel zorgen om collega's die dat niet kunnen. Die vallen binnenkort om als er niet snel wat gebeurt.'

Op de persconferentie van woensdagavond zal in het kader van de versoepeling van de coronaregels waarschijnlijk worden verteld dat de terrassen per 1 juni weer open mogen. Een aardig gebaar, maar zeker niet voldoende, zeggen de drie in koor.

Van der Velde: 'Terrassen open per 1 juni is absoluut niet voldoende. Zeker niet als er daarnaast geen financiële compensatie van het rijk wordt geboden. Want dat is echt nodig. Met een terras maak je maar 10 tot 20% van je omzet, terwijl je kosten wel voor de volle 100% doorlopen. Bovendien heeft niet iedereen een terras. Daarnaast zijn we nogal een weergevoelig land, hè.'

Begrip voor Laurens Meyer

De opmerking van Laurens Meyer vorig week, die liet weten dat hij zijn 50 kroegen in het hele land, waarover de Drie Gezusters in Stad, op 1 juni sowieso weer open gooit, kan op begrip van zijn vakgenoten rekenen.

Laurens Meyer heeft met zijn uitspraak de druk wat opgevoerd, daarmee kan Koninklijke Horeca stevig de gesprekken in Jeroen van Broekhoven - Fox Stadskanaal

'Ik snap dat hij dat zegt', aldus Van Aalderen, 'al kun je dat zo natuurlijk niet maken. De gezondheid staat altijd voorop, die blijft hoe dan ook leidend.' Van Broekhoven: 'Hij heeft met die uitspraak de druk wat opgevoerd, daarmee kan Koninklijke Horeca stevig de gesprekken in. En ik voel zeker met hem mee.'

'Kijk', vervolgt Van Broekhoven. 'Waar het om gaat is perspectief. Bied ons dat. Als ik te horen krijg: op 1 december mag je weer open, dan heb ik in ieder geval iets waar ik naartoe kan werken.'

Koninklijke Horeca Groningen zal het voornemen van Meyer niet aan haar leden adviseren. 'Dat zullen we niet doen, nee. Het is een noodkreet, en eentje waar ik ook begrip voor heb, maar we zullen dit niet adviseren', zegt Van der Velde.

Wat kunnen we wél doen?

Alle drie de ondernemers hebben nagedacht wat ze, al dan niet binnenkort, wél kunnen doen. Vooral voor Van Broekhoven, eigenaar van een disco/nachtclub, valt dat nog niet mee.

Met de klok mee, vanaf linksboven: Loek Mulder, Jeroen van Broekhoven, Irene van der Velde en Jan Bas van Aalderen. (Foto: RTV Noord)

'Vanaf het begin van de crisis denk ik daar over na', zegt hij. 'Vanaf het allereerste weekeinde, toen we een avond afzegden waar 2000 mensen zouden komen, één van onze drukste weekeinden van het jaar, heb ik slapeloze nachten over hoe nu verder. In mijn zaak moeten we aantallen maken. En in een disco moet je elkaar kunnen aanraken en dansen. Ik weet echt niet hoe ik die anderhalve meter zou kunnen laten werken.'

Meer dan bier verkopen alleen

Van Aalderen voelt hetzelfde: 'Een kroeg is natuurlijk meer dan bier verkopen alleen. Ook daar draait het om gezelligheid, om contact. En ik heb dan weliswaar twee zaken met grote terrassen in Stad, maar zonder steun red ik het ook niet om daarmee de kosten te dekken. Daarom sluit ik me helemaal bij Jeroen van Broekhoven aan: het gaat om perspectief.'

Ik hoop echt dat we vanavond een datum te horen krijgen waarop alle horeca weer open mag. Dat perspectief is wezenlijk Jan Bas van Aalderen - horecaondernemer in Stad

Van Aalderen wil ook helemaal niet negatief zijn. 'Want we wonen in een prachtig land waar tenminste nog steun mogelijk is', zegt hij. 'Maar het gevoel dat we langzaam leegdruppelen, dat onzekere, dát is zo vervelend. Daarom hoop ik dat we een datum te horen krijgen waarop alle horeca weer open mag. Dat perspectief is wezenlijk.'

Niet bang voor massale toeloop

Bang dat het openen van de terrassen tot een massale toeloop zal leiden, zijn de ondernemers niet. Misschien dat er tussen kroegbazen onderling, naar Amsterdams voorbeeld, samengewerkt kan worden, door bijvoorbeeld samen één groot terras te runnen, met een centraal afhaalpunt.

'Natuurlijk kan dat hier ook', zegt Van Aalderen. 'Ik blijf erop hameren: alles is hier mogelijk, mits er daarnaast goeie ondersteuning vanuit de overheid is.'

Van der Velde: 'De gemeente Groningen werkt in ieder geval goed mee. Die is heel erg bereid om mee te denken met ons. Ik denk ook dat het idee van open terrassen ook best goed zal vallen bij de gemeente.

Deurbeleid

Freddy Beekhuis en Henny Biss, twee kijkers naar de livestream, opperden daarop het idee om een soort van deurbeleid in te voeren: laat de zogenaamde risicogroepen (ouderen, zwakkeren en zieken) thuisblijven, en laat in clubs alleen mensen van onder de dertig toe. Zou dat werken?

'Die discussie is al wel gevoerd', weet Van der Velde, 'maar de overheid is daar heel terughoudend in. Ik ben geen expert, maar als het verantwoord is, dan is dat het overwegen waard.'

Zegt ook Van Aalderen: 'Heel goed idee. Als de specialisten zeggen dat jongeren nauwelijks gevaar lopen, maar toch niet uit mogen gaan, dan is dat ontzettend jammer. Dat is een kans! Het ligt bij de medici, maar niet alleen bij hen. Bij de medici, in overleg met ondernemers en de overheid.'

Alleen klanten jonger dan dertig toelaten? Dan zou ik meteen weer open kunnen Jeroen van Broekhoven

'Ik zou in dat geval meteen weer open kunnen', reageert Van Broekhoven. '90% van mijn klanten is onder de dertig. Tuurlijk, gezondheid staat op één, en Italiaanse toestanden willen we hier absoluut niet, maar als medici toch zeggen dat mensen onder de 30 heel weinig risico lopen, dat zul je één en ander voor die categorie toch zo snel mogelijk weer op moeten starten? En dat moet nu vanaf nu onderzocht worden, dat hád allang onderzocht moeten zijn.'

Prijsverhogingen?

Of alle prijzen in de horeca straks twee keer zo hoog worden, wil streamkijker Patrick Venema weten. Immers: de kosten moeten ergens gecompenseerd worden.

'Wij hebben altijd al moeten knokken voor onze marge', zegt van Aalderen. 'Maar inderdaad: als wij extra kosten moeten maken, dan zal de prijs omhoog moeten. Maar: we zullen altijd een eerlijke prijs rekenen. Anders jaag je je publiek weg.'

Van Broekhoven: 'Met een prijsverhoging maak je je verlies sowieso niet goed.'

Bied perspectief!

Het slotwoord is tenslotte voor Irene van der Velde. Zij wil nog één keer hameren op het perspectief dat de horeca-ondernemers van Mark Rutte hopen te horen. Ze hoopt dat straks ook de horeca nadrukkelijk in het spoorboekje van de regering voorkomt. Haar wensen:

'Haal die datum van de open terrassen wat naar voren, want 1 juni is echt te laat. Kom met een extra steunpakket voor ondernemers. En bied perspectief! Iets inleveren is niet erg, maar kom met een datum waar je weer naartoe kunt werken.'

Lees ook:

- Eigenaar De Drie Gezusters is er klaar mee: 'Mijn zaken gaan op 1 juni weer open'

- Alles over de coronacrisis