Moeten inwoners van Westerwolde toch weer stoppen met afval scheiden?

De gemeenteraad sprak woensdagavond over het plan dat vanaf volgend jaar zou moeten ingaan. Maar één vraag bleef woensdagavond onbeantwoord: Hoeveel gaat het de inwoners per jaar kosten?

Verkopend betoog

Vooraf aan het debat wilde verantwoordelijk wethouder Henk van der Goot het woord en begon -bijna als een enthousiaste verkoper- een betoog over waarom het beter is om het afval in één container te deponeren en later het plastic eruit te halen. Het zou onder andere goedkoper en efficiënter zijn.

De wethouder had er eigenlijk twee minuten voor gekregen, maar zijn uitleg duurde in totaal tien minuten langer.

Controversieel onderwerp

Er rust een vloek op het afvalbeleid in de gemeente Westerwolde. Eerder is een eerder plan met moeite aangenomen, maar later dat jaar bleek dat het niet uitgevoerd kan worden. Kosten waren hoger dan verwacht en lopende contracten waren niet opgezegd. Er moest daarom voorlopig op de oude voet doorgegaan worden in 2020.

Hoeveel gaat het kosten?

Van de worsteling, van ongeveer een jaar geleden, was nu weinig te merken. Raadsleden hadden vooral veel vragen. Misschien wel de belangrijkste: wat moeten onze inwoners gaan betalen als we voor deze manier van inzamelen kiezen? In eerste instantie zei wethouder Henk van der Goot dat veel aspecten, die de prijs bepalen, nog onduidelijk zijn.

Maar de raadsleden nemen daar geen genoegen mee. ‘We hebben knappe koppen in Brussel die uitrekenen dat we na de coronacrisis een economische groei van 6,3% gaan genieten’, zegt raadslid Wilt Meendering (CDA). Volgens hem moeten ambtenaren van de gemeente dan ook kunnen uitrekenen wat inwoners ongeveer gaan betalen per jaar.

Ook raadslid Klaas Buigel (VVD) vindt dat: ‘We vinden het essentieel dat we weten wat onze inwoners gaan betalen’.

Berekening wordt gemaakt

Wethouder Henk van der Goot zegt dat hij die berekening laat maken en aan de gemeenteraad laat weten wat inwoners ongeveer gaan betalen als de nieuwe plannen worden uitgevoerd.

De raad van Westerwolde neemt dan op 27 mei een besluit over het afvalbeleid voor de komende vijf jaar.

