Kapper: 'Zodra we groen licht krijgen, gaan we al onze klanten bellen voor een afspraak'

'Als we groen licht krijgen ga we snel onze mijn klanten bellen' (Foto: Ilse Folkers)

Eigenaar Esther Fokkens van kapsalon Time Out in Bedum is positief gestemd over de persconferentie die premier Rutte woensdagavond geeft. Naar verwachting geeft hij kappers groen licht om weer aan de slag te gaan.

Fokkens: 'Ik hoop dat we na vanavond weer aan het werk mogen en daar ziet het wel naar uit. Maar er veel is er nog niet bekend. Zo zie ik er wel tegenop als we maar met de helft van het personeel aan het werk mogen, omdat het anders te druk wordt op de werkvloer. Ik heb acht mensen in dienst en dan zouden er dus maar vier tegelijk mogen werken.'

's Avonds knippen

In dat geval weet ze al wat er gaat gebeuren: 'Dan gaan we met de ene helft overdag werken en met de andere helft 's avonds. Onze klanten staan namelijk te trappelen om geknipt te worden. Al onze kapsters hebben samen een paar honderd vaste klanten. Zodra we groen licht krijgen, gaan we ze allemaal bellen om afspraken in te plannen.'

Warm en benauwd

Een maatregel waar Fokkens ook voor vreest, zijn de mondkapjes die de kapsters mogelijk verplicht moeten gebruiken. 'De meeste hygiënemaatregelen zijn voor ons geen probleem, we wassen toch al heel vaak onze handen. Maar tegen het gebruik van mondkapjes zie ik wel op. Er is zelfs sprake van een plexiglasscherm voor het gezicht. Dat lijkt me erg warm en benauwd.'

Stuwmeer

Fokkens verwacht dat het zeker vier weken duurt voor ze het stuwmeer aan klanten geknipt heeft. 'En daarna zijn de eersten alweer toe aan een nieuwe knipbeurt', zegt ze lachend. Ondanks de verwachte drukte rekent ze toch op een omzetverlies van ongeveer twee maanden. 'Gelukkig hebben mijn klanten gezegd dat ze zich nu wat vaker laten knippen. En ik heb ook vaste klanten die een vijfrittenkaart hebben gekocht om ons door de crisis heen te helpen. Die kunnen straks hun eerste stempeltje ophalen.'

