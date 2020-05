Inwoners Bourtange maken zich zorgen over woongenot

(Foto: Cor Krijger/Groningen in Beeld)

Het bestuur van de Bewonersvereniging Vesting Bourtange trekt aan de bel over het woongenot in de vesting. Volgens de vereniging moet er meer gebeuren om het woongenot in de vesting goed te kunnen waarborgen.

In een brief aan de gemeenteraad van Westerwolde wordt verwezen naar afspraken uit 2017 waarmee verschillende partijen de afgelopen jaren aan de slag zijn gegaan. Volgens het bestuur van de bewonersvereniging zijn de resultaten teleurstellend.

Er zou drie jaar geleden onder andere afgesproken zijn om te kijken of de vesting autoluw gemaakt kan worden. Ook zou er gekeken worden hoe de balans tussen woongenot en evenementen beter afgewogen kan worden.

Autoluw

De bewonersvereniging heeft nog niks gehoord over de mogelijkheden om de vesting autoluw te maken en willen nu actie. Volgens hen is het nu het ideale moment om autoverkeer te beperken, aangezien de bruggen van de vesting worden onderhouden en autoverkeer deels niet mogelijk is.

Ook maakt de bewonersvereniging zich zorgen over het onderhoud aan de wallen van vesting. 'De wallen worden vertrapt door grazende schapen met enorme erosie tot gevolg', schrijft het bestuur.

'Ook de waterkerende wallen verzakken door geen of slecht onderhoud. Kortom als er niks gaat veranderen is er straks niets meer over van de ooit zo mooi gerestaureerde vesting'.

Onafhankelijke regisseur

Vestingsmanager Hendri Meendering is ook van mening dat de vesting autoluw moet worden, maar volgens hem spelen er veel belangen. 'Het is daarom nog niet echt goed van de grond gekomen', aldus de vestingsmanager. Hij pleit voor een onafhankelijke regisseur die voor vaart in de ontwikkelingen moet zorgen.

Je ziet dat de wallen op sommige plekken aan het verzakken zijn. Het onderhoud is soms wel een puntje van zorg Hendri Meendering - Vestingsmanager

De zorgen over de wallen begrijpt hij goed: 'Daar hebben ze op zich wel een punt. Je ziet dat de wallen op sommige plekken aan het verzakken zijn. Het onderhoud is soms wel een puntje van zorg', zegt Meendering.

Hij wil dat er een 'masterplan Bourtange' wordt gemaakt waarin staat hoe er in de komende jaren omgegaan wordt met de vesting, maar ook hoe toerisme beter geregeld moeten worden. 'Het is alleen niet iets wat vandaag of morgen geregeld is', zegt hij.

Veel belangen

En volgens hem zit daar ook de spanning. 'Bewoners hebben het idee dat ze al heel lang aan het trekken zijn. Maar een proces van verandering kost gewoon veel tijd omdat er veel belangen zijn', aldus Meendering.

Het liefst wil hij daarom de onafhankelijke regisseur die alle partijen dichter bij elkaar brengt. 'Op die manier kun je hele mooie plannen maken, net zoals dat in museumdorp Orvelte is gebeurd', aldus Meendering.

