Voorarrest Roelf B. en Gert-Jan N. opnieuw verlengd

Formeel liep het voorarrest van de twee af op 9 mei. Nu is het verlengd tot aan de rechtszitting. Daarvoor is nog geen datum bepaald, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) van de Hongaarse hoofdstad weten. Maar als er binnen zes maanden geen datum is, moet de rechtbank zich opnieuw buigen over het voorarrest.

Het kan ook zijn dat er geen rechtszaak komt, want het OM heeft beide verdachten een strafvoorstel gedaan. Roelf B. kan akkoord gaan met acht jaar cel. N. heeft een voorstel van tien jaar gevangenisstraf gekregen. Twee jaar meer dan B. dus, omdat het OM N. beschouwt als het brein achter de drugszaak. Het is nog niet bekend of de verdachten het aanbod van het OM accepteren.

Drugsverkoop

De twee Knoalsters werden vorig jaar zomer betrapt op het Sziget-festival in Boedapest, terwijl ze drugs verkochten aan andere bezoekers. Ze bleken in totaal twintig kilo te hebben meegesmokkeld vanuit Nederland, voornamelijk xtc-pillen en marihuanasigaretten. In Hongarije geldt dit als een zwaar misdrijf, waar de rechter formeel zelfs een levenslange gevangenisstraf voor kan opleggen. In dit geval is dat overigens niet waarschijnlijk.

B. en N. mogen hun proces niet in vrijheid afwachten, omdat de rechtbank het risico te groot vindt dat ze uit Hongarije vluchten en bang is dat ze opnieuw een soortgelijk misdrijf begaan. Overigens hebben de verdachten het recht om tegen de verlenging van het voorarrest in beroep te gaan.

De zaak trekt in de media veel aandacht, omdat B. tot aan zijn arrestatie een bekende atleet was.

