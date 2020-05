Boek Gelderse evacuees nu ook in Marum te koop

In totaal kregen bijna tweehonderdvijftig Kekerdommers onderdak bij gastgezinnen in onder meer Jonkersvaart, De Wilp, Noordwijk, Niebert, Marum en Boerakker.

Vierendertig inwoners van Kekerdom vertellen in het boek over de barre tiendaagse voettocht die ze in oktober en november 1944 maakten en de gastvrije opvang door gastgezinnen in het Westerkwartier.

Driehonderd inwoners

Kekerdom, dorpje aan de Waal ten oosten van Nijmegen, lag vanaf half september 1944 midden in de vuurlinie tijdens operatie Market Garden. Dat is de slag om de bruggen over de Waal bij Nijmegen en de Rijn bij Arnhem. Het front in het oosten liep dwars door de Ooypolder, waar Kekerdom in ligt.

Om de opmars van de geallieerden tegen te houden, besloten de Duitsers de polder onder water te zetten door de Waaldijk op te blazen. De ongeveer driehonderd inwoners van Kekerdom kregen het bevel zo snel mogelijk te vertrekken. Ze mochten alleen wat persoonlijke bezittingen meenemen.

Het herinneringsboek (Foto: Jan Been)

Bij het iets verderop gelegen Millingen werden de Kekerdommers over de Waal gezet. Lopend ging het vervolgens in drie dagen naar de Achterhoek, waar de groep werd opgevangen in Lichtenvoorde en Zieuwent. Lang duurde het verblijf daar niet. Omdat er steeds meer vluchtelingen, vooral uit Noord-Limburg, naar de Achterhoek kwamen, moesten de Kekerdommers plaatsmaken.

De Kekerdommers kregen het bevel om verder te trekken naar het Noorden. In herfstregen en -wind liepen tweehonderdveertig mensen, onder wie veel kinderen, naar een onbekende bestemming. Uiteindelijk kwamen ze in de stad Groningen aan.

Daar kregen ze te horen dat ze naar opvangadressen in de gemeente Marum zouden gaan. Ze bleven tot na de bevrijding bij hun gastgezinnen. Ook nu, vijfenzeventig jaar laten, zijn er nog steeds hechte banden tussen Marumers en de Kekerdommers.

'Zeer de moeite waard'

'Kekerdom in bange dagen' is te koop bij de Primera in Marum. Kitty Gerritsen van het herdenkingscomité in Kekerdom kwam de dozen met boeken woensdag persoonlijk afleveren.

Gerritsen: 'Veel mensen in Marum en omgeving hebben het boek besteld en die krijgen hem toegestuurd. Anderen die deze bijzondere oorlogsverhalen willen lezen, kunnen hier bij de boekwinkel een exemplaar kopen. Geloof me, het is zeer de moeite waard.'