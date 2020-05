Onderwijspersoneel kan nu worden getest op corona

Is de meester of juf eigenlijk wel coronavrij? Sinds woensdag kan onderwijspersoneel zich laten testen op het coronavirus bij de GGD Groningen.

Aanstaande maandag mogen basisscholen de deuren weer openen. De scholen kunnen dan beginnen met lesgeven aan halve groepen. Het speciaal onderwijs mag helemaal open.

'Als personeel maandag voor de klas moet staan, maar toch klachten heeft, kunnen ze zich nu laten testen', zegt Hanneke Mensink van de GGD Groningen.

Verdenking op besmetting

Onderwijspersoneel moet 24 uur last hebben van klachten, voordat er contact kan worden opgenomen met de GGD. Bij een verdenking op een besmetting met het coronavirus worden ze naar de teststraat van het UMCG, laboratorium Certe en de GGD gestuurd. Binnen twee dagen is er dan een uitslag.

Met het testen van onderwijspersoneel, naast de zorgmedewerkers die al getest worden, dringt de vraag zich op of de capaciteit voldoende is om de testen af te nemen. Maar dat is geen probleem, zegt Mensink.

De NOS heeft het over 24 GGD's in Nederland, maar dat zijn er 25 en wij zijn niet gebeld. Hanneke Mensink - GGD Groningen

'We hebben zelfs op het hoogtepunt nog lang niet de maximale capaciteit bereikt. En we kunnen echt nog flink opschalen voordat we het niet meer aankunnen.' De woordvoerder weet niet precies waar de maximale capaciteit van de teststraat ligt.

Wel of niet klaar voor meer contactonderzoek?

De GGD reageert ook op berichtgeving van de NOS, waaruit blijkt dat veel GGD's niet klaar zijn voor meer bron- en contactonderzoek.

'Daar kunnen wij ons niet in vinden', zegt Mensink. 'De NOS heeft het over 24 GGD's in Nederland, maar dat zijn er 25 en wij zijn niet gebeld.' De GGD Groningen is volgens Mensink nog goed in staat om bron- en contactonderzoek te doen bij bevestigde coronapatiënten.

'We zien geen problemen en doen nog steeds hetzelfde onderzoek als we in het begin van de uitbraak deden. ' Dat betekent dat de GGD contact opneemt met bevestigde coronagevallen en met hen in beeld brengt met wie contact is geweest en wat daarbij het risico op besmetting is geweest.

