Stadskanaal moet nog wachten op duidelijkheid burgemeesterspost

De burgemeesterstaken in Stadskanaal blijven voorlopig in handen van wethouder en eerste locoburgemeester Johan Hamster (ChristenUnie). Door de coronacrisis is de procedure voor het benoemen van een nieuwe waarnemer en het openstellen van een vacature voorlopig 'on hold' gezet.

Dat zegt Commissaris van de Koning (CdK) René Paas (CDA). 'Er komt een moment dat het zal veranderen, maar wanneer kan ik niet overzien', zo laat hij weten.

Vacant

Sinds het vertrek van waarnemend burgemeester Froukje de Jonge (CDA) - zij keerde terug als wethouder in haar woonplaats Almere - is de burgemeesterspost in Stadskanaal vacant. De taken worden sinds februari van dit jaar overgenomen door loco-burgemeester Johan Hamster. Tot tevredenheid van Paas: 'Ik heb me ervan vergewist dat hij de taken goed aankan.'

Paas hoopt binnenkort meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de invulling van de post, maar kan nog niet zeggen wanneer dat het geval is.

'Er spelen nu twee kwesties', zegt hij. 'Dat is in eerste instantie het aanstellen van een waarnemend burgemeester en daarnaast het openstellen van de kroonbenoeming.'

Fysiek spreken

Paas hoopt daarover de vertrouwenscommissie in de gemeente Stadskanaal te spreken. 'Ik zou het op prijs stellen dat we elkaar fysiek kunnen spreken.'

De CdK sprak eind februari de wens uit dat er snel duidelijkheid zou komen voor Stadskanaal. De coronacrisis gooide echter roet in het eten en de procedure leek voor de buitenwacht dan ook stil te liggen.

De coronacrisis speelt dan ook een voorname rol bij het vervolg. Voor het eventueel spreken van kandidaten is een fysieke ontmoeting noodzakelijk, zegt Paas. 'Het is verboden om burgemeesterskandidaten te spreken via het internet. Daarom kan ik er ook geen moment bij noemen wanneer er duidelijkheid komt.'

Kroonbenoemde burgemeester

De gemeenteraad van Stadskanaal opteert in grote meerderheid voor een kroonbenoemde burgemeester. Om de tijdelijk vacante positie te overbruggen, opteert Paas wel weer voor een waarnemer die de post tijdelijk invult, omdat dit de gebruikelijke procedure is.

