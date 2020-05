Waterschade Forum Groningen loopt waarschijnlijk in de tonnen

Het zit het multifunctioneel cultuurcentrum achter de oostzijde van de Grote Markt in Stad niet bepaald mee. Het Forum ging eind november 2019 open, twee jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Vier maanden later moest het door de uitbraak van het coronavirus - net als de rest van Nederland - noodgedwongen de deuren voorlopig weer sluiten. En vorige week vrijdag sloeg een sprinklerinstallatie op de eerste verdieping door nog onduidelijke oorzaak op hol.

Heel wat schade

Het water dat daarbij over de publiekstribune naar de begane grond stroomde, blijkt heel wat schade te hebben veroorzaakt . 'De boel is weer schoongemaakt, op het oog ziet het er weer netjes uit', zegt directeur Nijdam. 'Maar we moeten flinke lappen muur opnieuw laten schilderen. Die zijn nu bruin-gelig, in plaats van wit.'

Eén voordeel: als er ook bedrading moet worden vervangen, kunnen we overal bij Dirk Nijdam - Directeur Forum Groningen

Verder is het de vraag hoeveel schade de elektronica in het gebouw heeft opgelopen. 'We zijn onder meer het grote scherm in de hal aan het nakijken. Dat bestaat uit heel veel paneeltjes, die stuk voor stuk onder de microscoop moeten worden gehouden. Eén voordeel: als er ook bedrading moet worden vervangen, kunnen we overal bij.'

Kromgetrokken hout

Ook in het gedeelte waar de VVV is gehuisvest, heeft het water zijn sporen nagelaten. Nijdam: 'Daar is veel hout in het interieur verwerkt. Dat is aan het opdrogen en nu wordt duidelijk dat het aan het kromtrekken is. Wellicht moeten daar wat wandjes worden weggebroken en vervangen.'

Ik heb nog geen taxatie gekregen, maar schade-experts zeggen dat de schade is gedekt Dirk Nijdam - Directeur Forum Groningen

Over de vergoeding van de schade maakt Nijdam zich geen zorgen: 'De schade-experts van de verzekeringsmaatschappijen zijn inmiddels langs geweest. Ik heb nog geen taxatie gekregen, maar zij zeggen dat de schade is gedekt.' Hij hoopt en verwacht dat de schade binnen enkele weken is hersteld, zodat het Forum weer bezoekers kan ontvangen, zodra dat weer is toegestaan.

Herhaling uitsluiten

Het moet nog blijken wat er afgelopen vrijdag precies fout is gegaan. De sprinkler sprong aan tijdens een onderhoudsbeurt. Nijdam: 'Het protocol is gevolgd, maar toch ging het mis. Je wilt natuurlijk uitsluiten dat dit ooit nog een keer gebeurt.'