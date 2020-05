Groningse kunstschilder Egbert Modderman in de prijzen

De dertigjarige Modderman won deze week de BP Young Artist Award 2020. Daarmee was hij de eerste Nederlander in de afgelopen dertig jaar die die prijs in de wacht sleepte.

'Het voelt nog een beetje als een roes. Dit was echt een droom', zegt hij.

Rusteloos

Modderman won de prijs met zijn schilderij 'Rusteloos'. Daarop is een slapende zwerver op een bankje te zien. Moddermans werk werd gekozen uit niet minder dan 2000 schilderijen van over de hele wereld.

Het schilderij waarmee Modderman in de prijzen viel (Foto: RTV Noord)

Z'n schilderij hangt nu in het beroemde National Portrait Gallery in Londen. 'Wat het voor mezelf betekent, en daarom ben ik er ook zo blij mee, is dat het een soort stempel van goedkeuring is, door een onafhankelijke jury, die alleen je schilderij heeft gezien, en verder niks van je weet', zegt hij.

Realistische schilder

Portretten zijn ook de specialiteit van Modderman. Hij is een realistische schilder. Vandaar ook dat hij liefst werkt met de kleuren geel en paars, omdat die de menselijke huid het best benaderen.

Hij schildert veel christelijke taferelen. Ook daarbij probeert hij de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen. Modderman: 'De binnenkant van een wenkbrauw die een beetje naar beneden staat, kan al een wereld van verschil in emotie betekenen.'

Wereldtop

Modderman behoort inmiddels tot de wereldtop. Hij kan zelfs van z'n werk leven, en dat is niet veel kunstschilders gegeven.

'Sinds een jaar of drie lukt me dat. En ik moet zeggen: dit is het leukste wat ik ooit gedaan heb.'