Viroloog: ‘Blij dat we meer gaan testen, maar minister moet regie nemen bij GGD’en'

‘Ik ben heel blij dat we straks iedereen met coronaklachten kunnen gaan testen, maar ik mis een landelijke regie voor het beleid van de GGD’en. Want de testcapaciteit kan het wel aan, maar dan moeten er wel 'samples' binnenkomen van de GGD’en. En die zijn er onvoldoende.’

Viroloog Bert Niesters is tevreden dat het kabinet heeft aangekondigd om vanaf 1 juni iedereen in Nederland met coronaklachten te testen op het virus. Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid wil dan zo’n 40.000 test per dag kunnen afnemen. In de ogen van Niesters is dat geen probleem voor de capaciteit van de laboratoria, maar vooral een probleem voor de GGD’en.

Testcapaciteit op orde, probleem bij contactonderzoek

Want om meer te testen, moeten de GGD’en uitgebreid bron- en contactonderzoek doen bij coronaverdenkingen. Maar uit onderzoek van de NOS blijkt dat de meeste GGD-regio’s daar niet klaar voor zijn. Ze hebben geen idee wat er precies van ze wordt verwacht. Dat is een kritisch probleem, denkt Niesters. Niet de testcapaciteit.

Je lost een probleem niet op door alleen te zeggen dat er een probleem is. Bert Niesters - viroloog

‘De minister wil 40.000 test per dag doen, landelijk. Dat betekent dat wij in het Noorden dagelijks ongeveer 4.000 test moeten doen. Dat moet lukken. Als wij doorwerken, kunnen we alleen in ons lab al 2.000 tests doen. En er zijn nog meer laboratoria in het Noorden.’

Minister moet ingrijpen

Volgens Niesters moeten er dan wel 'samples', oftewel testmateriaal, binnenkomen van coronaverdenkingen. 'Het enige wat je moet hebben, is een patiënt en iemand die de test afneemt. Dat kunnen veel GGD’en niet. Ze zeggen telkens: we hebben geen capaciteit. Ik denk dan: Zorg dat je die krijgt, maar dat gebeurt niet. Je lost een probleem niet op door alleen te zeggen dat er een probleem is.’

Daarom vindt Niesters dat de minister moet ingrijpen. ‘Elke GGD heeft zijn eigen beleid en problemen. Er is nu wel een richtlijn van het RIVM, maar dat is ook maar een richtlijn. De minister moet gewoon zeggen: dit gaan we doen en zo regelen we het.’

'Voldoende capaciteit'

GGD Groningen zegt dat ze in tegenstelling tot veel andere GGD’en wel voldoende capaciteit hebben om intensief bron- en contactonderzoek te doen. Wat de maximale capaciteit daarvan is, is niet bekend. Volgens een woordvoerder waren er op het hoogtepunt van de coronabesmettingen in Groningen geen problemen. Bert Niesters is daar kritisch over. De Groningse besmettingen zijn volgens hem niet te vergelijken met een massale uitbraak.

We willen allemaal wel weer een keer naar de kapper of een restaurant Bert Niesters - viroloog

Voorbeeld nemen aan Duitsland

Daarbij kan Nederland een voorbeeld nemen aan Duitsland, zegt viroloog. ‘Daar hebben ze het goed geregeld en worden bijvoorbeeld gepensioneerden opgeroepen om te helpen met contactonderzoek. Doe daar al die studenten bij die nu niet kunnen studeren of werken. Dat kan een oplossing zijn.’

Uitgebreid bron- en contactonderzoek is van groot belang, onderstreept Niesters. ‘We moeten continu al die kleine haardjes vinden en blussen. Want vele kleine brandjes kunnen zorgen voor een grote brand en dat moeten we voorkomen.’

Tevreden met de versoepeling

Niesters is tevreden met de versoepeling die het kabinet woensdagavond heeft aangekondigd. ‘Ik ben blij dat het kabinet maatregelen heeft genomen die ons leven weer wat makkelijker maken. We willen allemaal wel weer een keer naar de kapper of een restaurant.’

Besmettingen moeten beperkt blijven

Maar het blijft van groot belang dat het aantal besmettingen beperkt blijft. Het aantal personen dat wordt besmet door één coronapatiënt moet minder dan 1 blijven. ‘Als dat stijgt, dan moeten we de maatregelen weer aanscherpen.’ Niesters verwacht dat het nog even duurt voordat er een nieuwe toename te zien is.

‘Het duurt een week of twee voordat het virus klachten geeft. Het duurt dus nog wel even voordat het virus opnieuw toeslaat. Als het al opnieuw toeslaat. Dat zullen we moeten afwachten.'

‘Niet de drukte opzoeken’

De viroloog sluit zich aan bij de boodschap van het kabinet. ‘We doen dit met z’n allen. We spreiden de risico’s en moeten logisch nadenken. We moeten niet de drukte opzoeken, niet allemaal tegelijkertijd naar de bouwmarkt. En dat kunnen we toch ook wel zelf? We moeten zelf kunnen bedenken dat het niet handig is om op een drukke zaterdagochtend naar de bouwmarkt te gaan.’

