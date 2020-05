Dit zijn de versoepelde coronamaatregelen de komende maanden

We mogen weer naar de kapper (Foto: Erik Hogeboom / RTV Noord)

Premier Rutte presenteerde woensdagavond een 'routekaart' met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Dit zijn de nieuwe maatregelen die ingaan op 11 mei, 1 juni, 1 juli en later in het jaar.

Deze nieuwe maatregelen komen wel met een kanttekening. Volgens Rutte worden de maatregelen aangepast als het virus weer om zich heen gaat grijpen. 'Het virus moet beheersbaar blijven', is de strekking van de maatregelen. De twee criteria waarop wordt gelet, zijn de drukte op straat en de effecten op de zorg, meldt NOS.

Maandag 11 mei: ov met mondkapjes, contactberoepen en meer sporten

Kappers en schoonheidssalons mogen op 11 mei, aanstaande maandag, weer open. Het wordt deze en andere contactberoepen, zoals masseurs, wel verplicht om voorlopig alleen op afspraak te werken. Bij het maken van zo'n afspraak moeten ze er zeker van zijn dat een klant geen klachten heeft die kunnen duiden op corona. Ook moet er anderhalve meter afstand gehouden worden tussen de klanten. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld niet alle stoelen in een zaak gebruikt kunnen worden.

Daarnaast mogen bibliotheken open en kan er weer gesport worden, althans wat betreft niet-contactsporten. Belangrijk is dat er daarbij wel anderhalve meter afstand wordt gehouden, wat goed te doen is bij sporten als tennis of golf.

Eerder was al bekend dat de basisscholen aanstaande maandag weer beginnen.

Maandag 1 juni: ov, horeca beperkt open en tests voor iedereen

Het openbaar vervoer zal vanaf 1 juni weer rijden volgens normale dienstregeling. Wel is het dragen van een mondkapje verplicht. Dit moet een niet-medisch mondkapje zijn, omdat er nog altijd schaarste is aan mondkapjes in de zorgsector.

De middelbare scholen gaan weer open. In de praktijk zal dit op dinsdag 2 juni zijn, de dag na Pinksteren. Op terrassen mogen weer mensen bij elkaar zitten. 'Maar alleen als iedereen aan een tafeltje zit en mensen anderhalve meter afstand tot elkaar houden', zo verduidelijkte Rutte.

Terrassen mogen alleen open als iedereen aan een tafeltje zit en mensen anderhalve meter afstand houden Mark Rutte - premier

Ook restaurants, cafés, theaters, musea, theaters en bioscopen kunnen hun deuren weer openen. Alleen op reservering, met maximaal dertig mensen op anderhalve meter afstand van elkaar, inclusief personeel.

Daarnaast hoopt minister De Jonge van Volksgezondheid dat elke Nederlander met klachten vanaf 1 juni getest kan worden op het coronavirus. Iemand die besmet blijkt, moet met zijn gehele huishouden twee weken in thuisquarantaine.

Woensdag 1 juli: campings, horeca verder open

Campings en vakantieparken mogen weer helemaal open, inclusief gezamenlijke douche- en toiletvoorzieningen. Restaurants, cafés, bioscopen en theaters mogen opschalen naar maximaal honderd personen. Nog steeds alleen op reservering en met voldoende tussenruimte.

Ook kerken, congrescentra en crematoria mogen weer bijeenkomsten organiseren tot honderd personen. Bruiloften met maximaal honderd gasten zijn ook toegestaan.

Vanaf 1 september: alle sporten toegestaan, sauna's open

Alle sporten zijn weer toegestaan, dus ook contactsporten als voetbal en daarmee wedstrijden in het betaald voetbal. Dit zal dan wel zonder publiek zijn. Verder mogen sauna's, sportscholen en casino's hun deuren weer openen en kunnen ook sekswerkers weer aan de slag.

Bij sportscholen worden nog wel per branche bekeken of eerder openen mogelijk is, zei Rutte.

Nog onbekend:

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over wanneer grote evenementen, zoals festivals en concerten, weer georganiseerd mogen worden. Daarover wordt voor 1 september een besluit genomen.

Wat blijft hetzelfde?

Thuiswerken blijft waarschijnlijk het hele jaar nog de norm. Dat geldt ook voor anderhalve meter afstand houden, vaak handen wassen en in je elleboog hoesten en niezen. Wel is in de routekaart van het kabinet vanaf volgende week het mantra 'blijf zoveel mogelijk thuis' vervangen door 'blijf thuis bij klachten'.

