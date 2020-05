Directeur Groninger Museum 'relatief blij' met nieuwe coronamaatregelen

Het Groninger Museum mag per 1 juni weer open, maar wel met maximaal dertig personen tegelijkertijd. Ook moeten bezoekers van tevoren een kaartje kopen, zodat het museum makkelijk kan controleren hoeveel mensen er binnen zijn.

'Dertig personen tegelijk naar binnen is een begin', laat Blühm weten. 'Daarom ben ik relatief blij. Natuurlijk ben ik blij dat we eindelijk weten wanneer we open mogen, maar natuurlijk had ik dat eerder gewild.'

Voordat het museum de deuren opent, moeten er nog wel maatregelen worden genomen. 'En daar werken we nu aan. Alles conform de richtlijnen. Bezoekers mogen elkaar straks niet aanraken en de kunstwerken aanraken mocht altijd al niet.'

Begroting

Dat het museum per 1 juni dertig personen tegelijk binnen mag hebben, is volgens Blühm niet genoeg om de begroting sluitend te krijgen. 'Het jaar is nog niet afgeschreven, maar het wordt een moeilijk jaar. Als er bezoekers komen, hebben we aan onze kernfunctie voldaan. En hopelijk schrijven we dan ook nog eens goede cijfers.'

Als alles vanaf 1 juni goed verloopt met dertig bezoekers tegelijkertijd, mogen musea mogelijk na 1 juli open voor meer bezoekers. Het maximum aantal bezoekers mag dan mogelijk oplopen tot honderd personen.

