Winschoter sportschoolhouder: ‘Teleurgesteld, en dat is zachtjes uitgedrukt’

Vice-premier Hugo de Jonge (CDA) gaf tijdens de persconferentie van woensdagavond wel aan dat er wordt gekeken of sportscholen eerder open kunnen, maar daar koopt de Winschoter op dit moment weinig voor.

‘Behoorlijk teleurgesteld’

De eerste reactie van Haans na de persconferentie is duidelijk: ‘Ik ben behoorlijk teleurgesteld. En dat is heel zachtjes uitgedrukt. Ik ging ervan uit dat wij 20 mei weer open kunnen, uiterlijk 1 juni. Dan was alles nog te overzien. Kom maar op, dacht ik.’

Maar dat bleek valse hoop. Haans moet nog maanden geduld hebben. Onnodig, vindt hij. ‘Alles is voorbereid op de regels van het RIVM. Wij hebben allemaal veiligheidsmaatregelen genomen. Ik heb hier totaal geen begrip voor.’

Hij vervolgt: ‘Het kabinet stelt ons gelijk met coffeeshops en seksclubs. Maar dit is een branche waarin 3,5 miljoen Nederlanders actief zijn. Er werken veel mensen en het is goed georganiseerd. Wij zijn geen beunhazen. Dit is jammer.’

'Flinke opgave'

Maar wat betekent dit voor de toekomst van de ondernemer? Dat is nog afwachten, vertelt hij. ‘Wij moeten heel hard werken en een meerwaarde creëren voor leden, zodat ze lid blijven. Het is afwachten. Wij hebben tien sportscholen in de provincie met ruim honderd medewerkers. Dan is het wel een dingetje als je misschien wel zes maanden dicht bent. Het is een flinke opgave.’

