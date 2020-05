Docent voortgezet onderwijs: 'De leerling is hier aan toe'

Blaauw rekent erop dat zijn school vanwege Pinksteren niet op maandag 1 juni al opent, maar zet zijn zinnen op donderdag 4 juni. 'Maar de leerling is hier aan toe. Dat weten wij omdat we veel contact hebben.'

Zijn school zelf is er voor een deel wel en voor een deel nog niet aan toe, zegt Blaauw. 'Als je kijkt naar de leerprestaties en wat wij leerlingen mee willen geven, dan zijn we er klaar voor.' De uitdaging zit hem in de veiligheid.

Ervaring van basisscholen

Blaauw: 'Hoe zorgen we ervoor dat de leerlingen zich aan de regels houden? Laten we de leraren door de school lopen, of laten we de leerlingen heen en weer lopen? Daar moet goed over nagedacht worden. We zijn blij dat basisscholen voor ons gaan. Daar kunnen we ervaring uit opdoen.'

Blaauw kan zich vinden in de angst van sommige docenten om in juni de deuren alweer te openen, omdat het effect daarvan nog niet helemaal helder is. 'Die angst leeft denk ik wel bij een aantal docenten. We weten dat besmetting minimaal is onder jongeren van 15 of 16, maar we moeten wel oppassen dat we als ouderen zelf ook de regels in acht houden.'

Voorlopig nog gewoon online

'Het is belangrijk dat we het sociale leven weer oppakken. Daar hoort school ook bij, dus ik denk dat het goed is voor leerlingen dat ze elkaar weer zien.'

Met de nieuw aangekondigde maatregelen, gaat het onderwijs aan het Theda Mansholt in ieder geval niet direct op de schop. 'Onze directie is volop bezig met het afwegen van allerlei zaken. Morgen geven we gewoon les. Online.'

