Mogelijk boete bij niet dragen mondkapje in de bus, sjaal niet voldoende

Dat bedrijf zegt in een interne mededeling voldoende mondkapjes voor het rijdend personeel te hebben aangeschaft. Dat geldt ook voor klantenservicemedewerkers en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s).

Sjaal niet voldoende

Het is niet voldoende om je gezicht af te dekken met bijvoorbeeld een sjaal, stelt Qbuzz. In Duitsland en België geldt dat wel als alternatief voor het mondkapje.

Reizigers moeten de mondkapjes zelf aanschaffen. Wanneer je geen mondkapje draagt, kun je daarop aangesproken worden en in het uiterste geval een boete krijgen. Verder is het de bedoeling dat mensen alleen met het ov reizen als dat noodzakelijk is.

Markeringen bij stations

Het is in bussen en treinen niet altijd mogelijk om anderhalve meter afstand van andere reizigers te houden. Daarom wordt de anderhalvemeterregel in het openbaar vervoer vanaf 1 juni losgelaten.

Als je op de bus of trein wacht, moet je wel anderhalve meter afstand blijven houden. Op stations, drukke haltes en andere overstappunten worden markeringen op de grond aangebracht om reizigers daarbij te ondersteunen.

Meer bussen en treinen

Vanaf 1 juni gaat het openbaar vervoer terug naar de normale dienstregeling. De vervoerders werken de dienstregeling nog verder uit. Voor de hand ligt dat er nog wel verschillen zijn met de situatie voor de coronatijd: er worden op hogescholen en universiteiten immers voorlopig nog geen fysieke colleges gehouden.

Openbaar vervoerbedrijven hebben de afgelopen tijd veel inkomsten misgelopen, omdat het aantal reizigers fors afgenomen is. De bedrijven krijgen daarvoor vanuit Den Haag een vergoeding. ‘Die vergoeding is erg belangrijk voor Qbuzz’, zegt directeur Gerrit Spijksma van het bedrijf. ‘Zo kunnen we onze dienstverlening blijven voortzetten in de komende periode.’

