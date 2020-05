Denken in oplossingen aan orde van de dag bij Garnwerd aan Zee

'Voor ieder horecabedrijf geldt straks dat er dertig mensen tegelijk mogen binnenkomen en dat vind ik jammer', is zijn eerste reactie. Dat hadden ze volgens hem alleen bij de grotere horecabedrijven moeten doen. 'Maar', erkent Nooren, 'daar zal het kabinet een reden voor hebben.'

Zelf heeft hij al een inschatting gemaakt hoe hij de kosten in zijn restaurant dekkend kan houden met de nieuwe maatregelen. 'Iemand mag anderhalf tot twee uur binnenkomen en dan krijg je hier keurig een kaartje mee. Na twee uur moet je dan weer vertrekken en kan er een andere partij komen, en zo kun je omzet maken om je kosten te dekken', legt hij uit.

Terrassen

Dat de terrassen na 1 juni weer geopend mogen worden, klonk bij Nooren als muziek in de oren. 'Bovendien hebben wij hele grote terrassen en we kunnen mensen zelfs nog een stuk op de dijk zetten. Het zal een logistiek verhaal worden, maar we kunnen wel 150 man op onze terrassen kwijt. Daar zijn we heel blij mee.'

Met de maatregel dat er na 1 juli mogelijk meer dan dertig mensen in horecazaken mogen zijn, wil Nooren zich nog niet rijk rekenen. 'We spelen in op wat wel mag en proberen te redden wat er te redden valt. We moeten tot aan 1 juni eerst nog drieënhalf week lijdzaam toezien wat er gebeurt. We hebben geen keus. Als je een klein café hebt, krijg je het denk ik wel heel moeilijk.'

Regeling

Met de medewerkers in zijn restaurant wist Nooren een regeling te treffen om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen voor beide partijen. 'En daar zijn we heel blij mee', vertelt hij. 'We hopen dat het uiteindelijk allemaal weer goedkomt. Ik ben een positief mens, maar het is in deze crisis niet gemakkelijk. Er word je iets opgelegd wat je niet wil.'

Lees ook:

- Koninklijke Horeca Groningen is ‘heel blij met het perspectief’

- 'Terrassen open is leuk, maar niet zonder financiële compensatie vanuit het rijk'