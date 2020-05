Bruidswinkel kan weer open met speciale 'coronacube'

Bij het passen van een trouwjurk is een beetje hulp wel fijn. Maar omdat hierdoor geen anderhalve meter afstand kon worden bewaard, was een bruidswinkel in Leek al weken dicht. Maar dankzij een 'coronacube' kan er nu weer gepast worden.

De cube is een doorzichtige plastic koker met daarin twee gaten waar handen doorheen kunnen. Zo kan een medewerker van de winkel vanachter het plastic toch nog helpen bij het passen. 'Ik zag hem in een winkel in Almere en heb hem meteen aangeschaft', zegt eigenaar Milou Bakker van Fem Weddingshop.

Hulp van moeders

Er is de afgelopen periode geprobeerd om de moeder van de bruid te laten helpen bij het aandoen van de jurk, maar dat was geen groot succes. 'Toen bleek weer hoe specialistisch ons vak is', zegt Bakker. De moeders kregen aanwijzingen van een medewerker van een winkel waar ze klemmen en spelden moesten plaatsen.

Werken met een mondkapje was volgens Bakker ook geen optie. 'Voor ons is het heel belangrijk om de uitdrukking te zien van een bruid als ze de jurk aan heeft. Dan weten we of ze de jurk mooi vindt of niet.'

