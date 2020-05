Schiermonnikoog gaat weer toeristen toelaten

Diverse partijen hebben woensdag gesproken over de mogelijkheden. Onder andere de gemeente, vervoersbedrijven, de huisarts en ondernemers praatten mee.

Ik heb huilende ondernemers aan de telefoon gehad de afgelopen tijd. Wethouder Johan Hagen

‘We vragen alle sectoren op het eiland om mee te denken hoe we de toeristen op een veilige wijze manier van de vaste wal naar de hotels krijgen. Die passen bijvoorbeeld niet allemaal meer in de bus’, vertelt wethouder Hagen die toerisme in zijn portefeuille heeft.

Wat kan wel, wat kan niet

Elke sector gaat volgens hem kijken waar problemen zitten. ‘We kunnen bijvoorbeeld gasten vragen om zo veel mogelijk op de fiets naar het dorp te komen. Maar dan zit je met bagage. Taxibedrijven willen dan wel een deel van het bagagevervoer verzorgen’, zegt Hagen.

Ook over de terrassen die weer open mogen op 1 juni is nagedacht. Er moeten namelijk zitplaatsen komen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden.

Nadenken over mogelijkheden

‘Voor sommige cafés en hotels is dit lastig te realiseren. Zij zeggen dat ze dan maar een derde van de capaciteit kunnen benutten vanwege beperkte ruimte. Waar de vergunning nu ophoudt, kunnen we ook kijken of er toch ergens nog extra plek is. Bijvoorbeeld door tafeltjes in het plantsoen te zetten’, aldus wethouder Hagen.

Ook op de veerboot naar Schiermonnikoog wordt nagedacht over een verantwoorde manier van reizen. Daar zijn nu looprichtingen gemaakt en de zitplaatsen zijn voorzien van plastic schermen. Omdat de veerdienst onder het openbaar vervoer valt, is iedereen per 1 juni verplicht niet-medische mondkapjes te dragen.

Op Schiermonnikoog is volgens de gemeente genoeg plek om toeristen weer op een verantwoorde wijze te kunnen ontvangen. ‘Op het strand, in de duinen, er is genoeg ruimte hier. En over de plekken waar het een probleem kan worden denken we nu na’.

Blijheid

‘Ik heb huilende ondernemers aan de telefoon gehad de afgelopen tijd. Voor hen is het belangrijk dat er nu weer wat toekomst komt’, zegt de wethouder. Hij is blij dat de eilanden weer kunnen opstarten. Ondernemers hebben het volgens hem heel zwaar gehad omdat de eilander economie bijna volledig afhankelijk is van het toerisme.

Binnenkort fietsen hier weer meer toeristen op Schier. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘Musea, horeca en terrassen mogen weer open. Wij denken ook dat toerisme weer mogelijk is, als mensen er maar verantwoord mee omgaan’, zegt wethouder Johan Hagen. Toeristen moeten zich daarom wel houden aan de afspraken en de RIVM-richtlijnen.

