Wessel Ganzevoort schrijft boek over zijn 'boef' van een vader

'Jelle Ganzevoort was een kleurrijk figuur. Op de markt trok hij veel aandacht met zijn handel in antiek dat, zo blijkt uit het boek van zijn zoon, bepaald niet altijd echt was.

‘Veel oudere Groningers zullen hem ook kennen als portier bij de eerste bar-dancing in de Stad’, vertelt Wessel Ganzevoort (1963) in zijn fietsenzaak aan de Kijk in ’t Jatstraat in de stad.

‘Dat was in de Hypodrome in de Gelkingestraat. Hij kreeg geen loon maar moest het doen met fooien. Als je eruit ging dan hield hij zijn hand gewoon op en moest je hem een gulden betalen. Anders kreeg je een schop onder je kont en kwam je er niet meer in.’

Wessel Ganzevoort met het boek dat hij schreef over zijn vader (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Hobby: mensen te kakken zetten

‘Mijn vader had twee hobby’s. Dat was geld verdienen en mensen te kakken zetten. Dat vond hij prachtig’, lacht zoon Wessel. Een van de opmerkelijkste verhalen is toen Jelle zelfs prins Claus ‘antieke’ gewichtjes weet aan te smeren.

Dat was tijdens het bezoek dat de prins samen met de Duitse bondspresident aan de stad brachten. ‘Ze liepen langs mijn vaders kraam. Hij greep Claus bij de arm en gaf hem een paar antieke gewichten. 'Is dit nou niet iets moois voor je vrouw', vroeg mijn vader aan de prins.’ Uiteindelijk moest Claus honderd gulden van zijn Duitse gasten lenen om het ‘antiek’ van Jelle Ganzevoort te betalen.

Ik mis hem nog steeds

‘Hij was voor mij een geweldige vader maar hij was ook een boef. Wat hij niet allemaal heeft uitgevreten. Een ander zal er aanstoot aan nemen maar ik vond het geweldig’, zegt zijn zoon.

‘Hij is in 2014 overleden maar ik mis hem nog steeds. Ik vertelde mijn vrouw altijd de verhalen van vroeger. Zij zei dat ik dat eens moest opschrijven en dat heeft nu geresulteerd in een boekje: De handel en wandel van Jelle Ganzevoort; sterke verhalen en anekdotes van een Groningse marktkoopman.'