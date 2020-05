Kappers overspoeld door drukte: 'Kijk, daar gaat de telefoon weer'

'Het lijkt wel alsof iedereen bang is dat ze niet meer geknipt kunnen worden', zegt kapster Eveline Zuddas-Paapst uit Uithuizermeeden. Sinds de persconferentie van woensdagavond staat haar telefoon roodgloeiend. Ze werkt alleen, in een relatief kleine praktijk aan de Hoofdstraat in het dorp.

'Heel veel klanten zijn, drie à vier weken voordat ik dichtging voor het laatst geknipt. Dus het is niet zo gek dat het druk is. Oh, kijk. Daar gaat de telefoon weer.'

Het zijn andere tijden, dus andere prijzen Eveline Zuddas-Paapst - kapster

Eventjes twijfelde de kapster of ze met een mondkapje op wilde werken, want het is niet verplicht, hoorde ze van de premier. 'Ik doe het wel. Ik ben niet bang, maar neem liever geen risico. Niet voor mijzelf, maar ook niet voor de klanten.'

Anders dan anders

Via een kappersgroothandel kon Paapst nog een doos met vijftig mondkapjes op de kop tikken. Kosten: 75 euro, exclusief btw. 'Die prijs moet ik nu meerekenen in mijn tarief. Het zijn andere tijden, dus andere prijzen.'

In niet-coronatijden kan ze in haar eentje twee klanten per uur bedienen. Dat aantal schroeft ze nu terug naar één. 'Dan heb ik tussendoor tijd om alles te reinigen.'

Als we het niet vertrouwen, hebben we een hoofdthermometer Jeannette Koops - eigenaresse kapsalon

Protocol

Zo'n vijftig kilometer verderop heeft Jeannette Koops, eigenaresse van kapsalon Silhouet in Veendam, frisse moed om weer te beginnen. De kapster maakt onderdeel uit van de werkgroep van branchevereniging ANKO, die landelijke richtlijnen heeft opgesteld voor kapsalons.

Eén klant per tien vierkante meter en altijd anderhalve meter afstand, zijn de belangrijkste. 'Ook stellen we klanten drie vragen voorafgaand aan hun bezoek. We checken hoe het nu met iemand gaat, of ze klachten hebben gehad en of binnen het gezin mensen ziek zijn. Als we het niet vertrouwen, hebben wij een hoofdthermometer.'

Er komt een tsunami aan afspraken binnen Jeannette Koops - eigenaresse kapsalon

Klanten van wie de afspraak eerder is afgezegd door de noodgedwongen sluiting, komen het eerst aan de beurt, vertelt Koops. 'En vanaf zes uur vanavond kunnen klanten online een afspraak maken. Maar er komt nu via de telefoon al een tsunami aan afspraken binnen.' Spontaan langskomen is er niet meer bij; alles gaat op afspraak.

Ook in haar zaak werkt iedereen met een mondkapje op. 'Klanten kunnen er ook eentje kopen.'

Om zeker te weten dat klanten voldoende afstand houden onderling, heeft ze twee knipeilanden bijbesteld. Dat zijn tafels met spiegels aan de weerszijden, zodat klanten niet naast, maar tegenover elkaar zitten. In het midden van de kapsalon staat een rij wastafels, die nu volledig zijn afgescheiden van elkaar door middel van glazen wanden.

In kapsalon Silhouet in Veendam worden de wasbakken door middel van wanden van elkaar gescheiden (Foto: Johan Schomaker/INretail)

Hoe gaat ze de drukte in goede banen leiden? 'We hebben volgende week verruimde openingstijden. Normaal gesproken werken we tot zes uur 's avonds. Nu gaan we door tot acht. En de kapsters werken in verschillende shifts, zodat er niet te veel mensen tegelijk in de winkel zijn.'

Website offline door drukte

Op de website van Hessel's Hairfashion in Leek was het woensdagavond na de persconferentie zó druk, dat de server overbelast raakte. Sindsdien is de kapsalon alleen nog telefonisch te bereiken. 'Ik heb rode oren van het bellen', zegt eigenaar Hessel Bergsma. Ook hij verruimt de openingstijden volgende week. 'Volgende week zijn we naar verwachting 65 uur open.'

Om tien over acht kwam hij donderdagochtend zijn zaak binnen, ruim zes uur later is hij nog steeds aan het telefoneren. Klagen doet hij niet. 'Wij willen heel graag weer aan de slag. Niet alleen omdat het wel erg saai werd, maar ook om het financiële plaatje.'

De Leekster verwacht dat mensen hun kappersbezoek sinds de uitbraak van het coronavirus een stuk meer zullen waarderen. 'Je gaat toch anders naar een kapper kijken, als je er niet meer heen kunt.'

