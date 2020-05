DelfSail blijft koersen op 2021, ondanks het coronavirus

De kans op grote evenementen met veel publiek lijkt voor dit jaar vrijwel verkeken. Het kabinet stelt dat er pas weer plaats is voor 'massale evenementen met een landelijke uitstraling' als er een vaccin is tegen het coronavirus.

De organisatie van DelfSail 2021 maakt zich voorlopig niet al te veel zorgen.

'Wij volgen de ontwikkelingen uiteraard op voet', zegt directeur Jeanette Blijdorp. 'Maar DelfSail is pas in juni 2021. We hebben dus nog meer dan een jaar voor de boeg. We gaan voorlopig door op de ingeslagen koers.'

Landelijke uitstraling

Als er één evenement in Groningen is met een landelijke uitstraling, dan is het wel DelfSail. Bij vorige edities kwamen rond een miljoen bezoekers af op de aangemeerde tallships in de haven van Delfzijl. Het valt dus voor de organisatie te hopen dat volgend jaar het virus is bedwongen.

We hebben nog tijd, we hoeven nu nog geen onomkeerbare besluiten te nemen Jeanette Blijdorp - directeur Delfsail

Blijdorp houdt er alle vertrouwen in: 'We hebben nog tijd, we hoeven nu nog geen onomkeerbare besluiten te nemen. Als er één ding is dat we hiervan met zijn leren is het wel dat je eigenlijk helemaal niet kan plannen op de termijn.'

Jarenlange voorbereiding

De organisatie van DelfSail vereist een jarenlange voorbereiding. De historische drie- en viermasters varen normaal gesproken jaarlijks de hele wereld over, van het ene naar het andere nautische evenement. Dit jaar is alles afgelast, zoals bijvoorbeeld Amsterdam. Blijdorp was daar directeur van de editie van 2015. 'We hebben nauwe banden. We leren van de ervaringen die zij nu daar opdoen.'

De situatie brengt een voordeel met zich mee, zegt Blijdorp: ' Omdat al die schepen nu noodgedwongen aan de wal liggen, kijken ze heel erg uit naar volgend jaar. Ze benaderen mij nu al met verzoekjes. Normaal moet ik achter hen aan.'

Twee miljoen euro

DelfSail 2021 heeft een begroting van twee miljoen euro. Dat geld wordt deels opgebracht door sponsoren. Blijdorp is niet bang dat deze geldschieters - gedwongen door de economische omstandigheden - op hun toezeggingen terugkomen: 'Nee, daar twijfel ik niet aan. Als daar aanleiding voor is, dan gaan met elkaar in overleg.'

Lees ook:

- Voorbereidingen DelfSail gaan ondanks coronavirus op volle kracht door

- Annulering Sail Amsterdam treft DelfSail niet

- Alles over het coronavirus